Libya'da Sel Felaketinin Yıl Dönümü

Güncel

Libya'nın Derne kentinde "Daniel Fırtınası"nın etkisiyle 2 barajın çökmesi sonucu binlerce kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin yıl dönümünde bayraklar yarıya indirildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Derne'de el-Bilad ve Bumansur barajlarının çökmesiyle sular altında kalan binlerce kişinin yaşamını yitirdiği felaketinin yıl dönümünün ulusal yas ilan edildiği belirtildi.

Ülke genelinde Derne'deki felakette hayatını kaybedenlerin anısına bayrakların yarıya indirildiği kaydedildi.

Öte yandan Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Derne'deki felakette yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ölenlerin yakınlarına ise başsağlığı dileği tekrarlandı.

Açıklamada, "Türkiye, zor zamanlarında da Libyalı kardeşlerinin yanında durmaya, güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir Libya için gayretlerine devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül 2023'te Libya'nın doğusunu vuran Daniel Fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Derne kentinde kasırganın etkisiyle 2 baraj çökmüş, 576'sı yabancı uyruklu 4 bin 540 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.