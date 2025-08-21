Libya'da Yerel Seçimler Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Libya'da Yerel Seçimler Başarıyla Gerçekleşti

21.08.2025 23:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, Libya'daki yerel seçimlere katılımın %71 olduğunu ve halkın temsilcilerini seçme arzusunu vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Hanna Tetteh, Libyalıların 16 Ağustos'ta yerel seçimler için başarıyla sandığa gittiğini, bunun Libya halkının temsilcilerini seçmek için can attığının açık bir işareti olduğunu belirtti.

Tetteh, Libya'daki gelişmelerin ele alındığı BM Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) toplantıda konuştu.

Libya'da önemli zorluklara rağmen 16 Ağustos'taki yerel seçimler için başarıyla sandık başına gidildiğini belirten Tetteh, bunun için Yüksek Ulusal Seçim Komitesi'ni kutladı ve tüm adayları, seçim sonuçlarını kabul etmeye çağırdı.

Tetteh, "İktidarın yeni seçilen liderlere barışçıl bir şekilde devredilmesini kolaylaştırmaya çağırıyor ve seçmenlerinin güvenini koruyanları, liderliklerinden dolayı tebrik etmek istiyorum." dedi.

Söz konusu seçimlere katılım oranının yüzde 71 olduğunu hatırlatan Tetteh, "Bu, Libya halkının temsilcilerini seçmek için can attığının açık bir işareti. Bazı bölgelerde, 2014'ten bu yana ilk kez seçim yapıldı." diye konuştu.

Öte yandan seçim yapması beklenen tüm belediyelerin bunu başaramadığına da işaret eden Tetteh, bazı bölgelerde seçimleri aksatma girişimlerinin görüldüğünü söyledi.

Doğu ve güney Libya'daki belediye seçimlerinin askıya alınmasının herkesin Libya'nın demokratik gelişimini desteklemeye kararlı olmadığını gösterdiğini belirten Tetteh, bunun siyasi süreçte acil bir yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyulduğunun da açık bir işareti olduğunu kaydetti.

Tetteh, UNSMIL olarak Libya'daki kilit paydaşlarla görüştüklerini, şehirleri ziyaret ederek belediye yetkilileri ve halk ile toplantılar yaptıklarını söyleyerek, bu görüşme ve toplantılarda katılımcıların demokratik özlemlerinin yanı sıra son birkaç yıldaki siyasi gelişmelerden duydukları hayal kırıklığını da dile getirdiklerini aktardı.

Libya halkının, tekrarlanan geçiş dönemleri döngülerinin durdurulması, ülkenin ve kurumlarının birliğinin korunması ve yabancı müdahalelerin durdurulmasını istediğini vurgulayan Tetteh, "Kalıcı bir anayasaya dayalı hesap verebilir bir yönetimi güvence altına almak için siyasi süreçte daha güçlü bir ses talep ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Libya'da yerel seçimler üç aşamada yapılıyor

Libyalılar ilk aşamada (58 kent) belediye meclisi seçimleri için 16 Kasım 2024'te sandık başına gitmişti. İlk grupta Mısrata dışında büyük kentler yer almamıştı.

16 Ağustos'ta ikinci aşama olarak 63 kentte düzenlemesi planlanan seçimlerin güvenlik gerekçeleri nedeniyle sadece 26'sında sandık başına gidilebilmişti.

İkinci aşamada seçim yapılamayan kentler ile 3. aşamada yer alacak kentlerin seçim tarihleri ise henüz belirlenmedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'da Yerel Seçimler Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
5-0’lık tarihi maç İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları 5-0'lık tarihi maç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Evin bodrum katındaki atölyede tüp patladı: 2 yaralı Evin bodrum katındaki atölyede tüp patladı: 2 yaralı
Türk bayrağında direk dansı Görüntüler Valiliği harekete geçirdi Türk bayrağında direk dansı! Görüntüler Valiliği harekete geçirdi
İsrail Gazze’nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas’tan yanıt gecikmedi İsrail Gazze'nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas'tan yanıt gecikmedi
Sevgili adaylarından ’’CV’’ isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu Sevgili adaylarından ''CV'' isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten şiddet iddialarına ilk yanıt geldi Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten şiddet iddialarına ilk yanıt geldi
Hurdaya dönen 15 milyonluk Ferrari, futbolcuya satıldı Hurdaya dönen 15 milyonluk Ferrari, futbolcuya satıldı
Atılan manşetler bomba Bütün ülke Fenerbahçe-Benfica maçını konuşuyor Atılan manşetler bomba! Bütün ülke Fenerbahçe-Benfica maçını konuşuyor
İstanbul Valiliği’nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı

20:25
Özel’in Çerçioğlu ile konuşması olay: Gözünün içine bakıp sordum...
Özel'in Çerçioğlu ile konuşması olay: Gözünün içine bakıp sordum...
18:38
İsrail’in “E1“ projesi Batı’yı ayaklandırdı 21 ülkeden Netanyahu’ya uyarı
İsrail'in "E1" projesi Batı'yı ayaklandırdı! 21 ülkeden Netanyahu'ya uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 00:01:16. #7.13#
SON DAKİKA: Libya'da Yerel Seçimler Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.