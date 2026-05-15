Libya\'dan Çin ile Stratejik İşbirliği Vurgusu

15.05.2026 13:56
Libya Başbakanı Dibeybe, Çin ile işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını belirtti.

TRABLUS, 15 Mayıs (Xinhua) -- Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libya'nın Çin ile stratejik ortaklığına büyük önem verdiğini ve birçok alanda tatbiki işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

Libya'nın başkenti Trablus'ta çarşamba günü düzenlenen Libya-Çin Stratejik Ortaklık Diyaloğu'nda konuşan Dibeybe, iki ülkenin birbirini tamamlayan güçlerine vurgu yaparak işbirliğinin geleceği konusunda iyimser olduğunu dile getirdi.

Çinli şirketleri Libya'da yatırım yapmaya ve faaliyet göstermeye davet eden Dibeybe, bu şirketler için güvenli ve istikrarlı bir iş ortamı sağlama taahhüdünde bulundu.

Dibeybe, ülkesinin karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları elde etmek amacıyla enerji, altyapı, sanayi ve diğer alanlarda Çin ile işbirliğini güçlendirmeye istekli olduğunu söyledi.

Dibeybe'nin görüşlerini paylaşan Çin'in Libya Büyükelçisi Ma Xuliang da, Çin ile Libya arasındaki dostluğun uzun bir geçmişe dayandığını, sağlam bir işbirliği temeline, geniş olasılıklara ve birbirini yüksek düzeyde tamamlayan ekonomilere sahip olduğunu belirtti.

Ma, Çin'in elverişli koşullar yaratmak, çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini istikrarlı ve düzenli bir şekilde teşvik etmek, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın içeriğini sürekli zenginleştirmek ve her iki ülkenin halkına fayda sağlamak için Libya ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua

