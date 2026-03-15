Libya\'dan Kur\'an Hafızlık Yarışması Ödülleri

Libya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen "Beşinci Libya Es-Selam Kur'an-ı Kerim Hafızlık ve Tecvid Yarışması" kapsamında başarılı olanlara ödülleri takdim edildi.

Ankara'da Hasan Tanık Camisi'nde düzenlenen ödül törenine, Libya'nın Ankara Büyükelçisi Mustafa el-Kuleyb, Moritanya'nın Ankara Büyükelçisi Sid Ahmed El Bekaye Hamadi, birçok İslam ülkesinin diplomatik temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Katılımcıların Kur'an-ı Kerim'den ayetler okumasıyla başlayan etkinlikte konuşan Büyükelçi Kuleyb, Beşinci Libya Es-Selam Kur'an-ı Kerim Hafızlık ve Tecvid Yarışması'na 11 İslam ülkesinden 200'e yakın başvuru olduğunu aktararak, Hasan Tanık Camisi'nde 4 gün süren eleme çalışmaları sonucunda 130'dan fazla öğrencinin yarışmaya katılmaya hak kazandığını söyledi.

Kuleyb, bugün yarışmada başarılı olanların ödüllendirildiğini ifade ederek, "Türkiye de dahil Arap ve İslam ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve ezberlemede yarışmayı teşvik etmek amacıyla bu etkinliği her yıl sürdürüyoruz." dedi.

Yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Kuleyb, "5 yıldan beri bu yarışmanın hazırlanmasına katkı sunan Türkiye'nin güvenlik ve siyasi makamlarına da çok teşekkür ederim. Ayrıca Libya Ulusal Birlik Hükümetine bizlere destekleri için çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

"Kur'an-ı Kerim ile ilgili etkinlikleri teşvik eden Türkiye'ye teşekkür"

Büyükelçi Hamadi ise bu güzel etkinliği düzenleyenlere ve katkıda bulunanlara teşekkür ederek, "Kur'an-ı Kerim'le ilgili bu tür etkinlikleri teşvik ettikleri için Türk Hükümeti ve halkını takdir ediyoruz. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

Hamadi, bu güzel camide oluşturulan manevi atmosfer için Diyanet İşleri Başkanlığına da teşekkür ederek, "Tabii Kur'an-ı Kerim çalışmaları her yönüyle takdir edilmelidir." ifadesini kullandı.

AA'ya konuşan Libya'nın Ankara Büyükelçiliği Akademik Ataşesi Ezzeddin Arbi de Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasının bu yıl 5'incisini düzenlediklerini belirterek, yarışmanın düzenlenmesinde desteklerini esirgemeyen Türkiye'ye ve kurumlarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yarışmaya katılanlara ödülleri takdim edildi.

Törenin ardından Ankara'da bir otelde katılımcılar ve davetliler için iftar programı düzenlendi. İftar sonrası etkinliğe dair konuşan Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar, Libya'nın Ankara Büyükelçiliğinin düzenlediği Kur'an-ı Kerim yarışmasının çok güzel olduğunu ve iftar davetine de icabet ettiklerini dile getirdi.