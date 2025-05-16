Libya'dan Türk Vatandaşları Türkiye'ye Döndü - Son Dakika
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Libya'dan Türk Vatandaşları Türkiye'ye Döndü

Trablus'taki çatışmalar nedeniyle Türkiye'ye dönen 250 Türk vatandaşı İstanbul'a indi.

16.05.2025 19:32
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Libya'nın başkenti Trablus'tan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarını taşıyan ilk uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

Büyük çoğunluğu ülkede geçici ikamet eden, aralarında Libya Build 2025 Fuarı'na katılmak üzere Trablus'a gelen şirket temsilcilerinin de bulunduğu Türk vatandaşları, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinin koordinasyonunda ülkeden çıkış yaptı.

Aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 250 kişiyle Mitiga Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait TK 640 sefer sayılı uçak, saat 16.50'de İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

"Mutluyuz, ailemize kavuştuk"

Trablus'tan gelen yolculardan Erkan Akıncı, 4 yıldır Libya'ya gidip geldiğini, inşaatların dış cephe işlerinde çalıştığını söyledi.

Libya'da zaman zaman çatışmaların yaşandığı belirten Akıncı, "Bu seferki biraz şiddetli oldu. Bir komutanının öldürülmesiyle başladı ve iki güç arasında gövde gösterisine dönüştü. Sonrasında halk sokağa çıktı. 'Savaş istemiyoruz.' dedi. Halk iki gecedir sokaktaydı." diye konuştu.

Çatışmaların bittiğini anlatan Akıncı, şöyle devam etti:

"Bir sıkıntı yok şimdilik. Devlet bize sahip çıktı orada. Çatışmaların ilk çıktığı andan itibaren bizimle irtibat halindeydi. Bu sabah bizi elçiliğe çağırdılar. Oradan otobüslerle emniyetli şekilde havalimanına getirdiler. Mutluyuz, ailemize kavuştuk. Orada nihayetinde bir savaş durumu var. Hedef gözetmeden ateş edebiliyorlar."

Libya'da bir firmada iş sağlığı ve güvenliği şefi olarak çalışan Müslim Ayan da çatışmalardan dolayı Türkiye'ye dönmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Olayların başlamasıyla şantiyeyi kapatarak bir otele yerleştiklerini aktaran Ayan, "Daha sonra konsoloslukla irtibata geçtik. Konsolosluğun yönlendirmesiyle, onların planı dahilinde toplu olarak Türkiye transferimiz sağlandı. Konsolosluğun yardımıyla güvenli şekilde Türkiye'ye geldik." ifadelerini kullandı.

"Herkes koordineliydi"

Libya Build 2025 Fuarı için başkent Trablus'ta bulunan bir firmanın ihracat müdürü Furkan Köksal ise fuarın ilk gününde herhangi bir problem yaşamadıklarını kaydetti.

Olayların fuarın ilk gününü ikinci güne bağlayan gece başladığını dile getiren Köksal, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla ikinci gün biraz tedirgindik. Sabah erken saatlerde fuara gitmedik, öğleden sonra gittik. O gün normalleşmiş gibiydi, her şey yolunda gözüküyordu. Gece12'den sonra sabaha kadar sürekli bombalamalar, çatışmalar, silah sesleri geldi. Sabaha kadar hiç uyumadık diyebilirim. Dönüşümüz zaten bugündü. Sadece buraya gelecek olan THY uçağının gelip gelmeyeceği belirsizdi. Havalimanı kapalıydı bugüne kadar. Herkes koordineliydi; Dışişleri Bakanlığı, büyükelçilik, bizim fuar firması... Hiçbir sorun yaşamadık."

Pasaport işlemlerinin ardından bavullarını alan vatandaşlar, İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.

Trablus'taki olaylar

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani el-Kikli'nin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Kısa süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Biriminin merkez karargahını ele geçirerek, bölgeyi kontrol altına aldığı belirtilmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamıştı. Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma çalışmaları kapsamında başkent Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya'dan Türk Vatandaşları Türkiye'ye Döndü - Son Dakika

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