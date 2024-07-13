Libya Devlet Yüksek Konseyi, Kaçırılma Olaylarını Kınadı - Son Dakika
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Libya Devlet Yüksek Konseyi, Kaçırılma Olaylarını Kınadı

Libya Devlet Yüksek Konseyi, ülkenin çeşitli şehirlerinde son dönemde artan siyasiler, aktivistler ve gazetecilere yönelik kaçırılma olaylarını kınadı. Konsey, bu suçların sorumlularının adalet önüne çıkarılması çağrısında bulundu.

13.07.2024 19:15
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Libya Devlet Yüksek Konseyi, ülkenin çeşitli şehirlerinde son dönemde artan siyasiler, aktivistler ve gazetecilere yönelik kaçırılma olaylarını kınadı.

Libya Devlet Yüksek Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Konseyin ülkenin çeşitli bölgelerinde ortaya çıkan kaçırılma olaylarını büyük bir endişeyle takip ettiği belirtildi.

"Yakalama, durdurma ve kontrol" gibi eylemlerin kanunla düzenlendiği, devletin kolluk kuvvetlerinin bilgisi dahilinde savcılığın yetki ve denetimi altında yapılabileceği hatırlatılan açıklamada, yetkili makamın emrinin uygulanması dışındaki herhangi bir alıkoyma olayının devlete bağlı kurumlar tarafından yapılsa dahi kanun dışı bir eylem olduğu ve cezai müeyyidesi bulunduğu kaydedildi.

Konsey, son dönemde artan kaçırılma olaylarını hiçbir ayrım gözetmeksizin kınarken hukuka aykırı eylemler olarak nitelediği bu suçların sorumlularının adalet önüne çıkarılması çağrısında bulundu.

Libya'da son dönemde artan kaçırılma olayları

Libya'nın doğusundaki Tobruk kentinde yer alan Temsilciler Meclisi (TM), 18 Mayıs'ta TM üyelerinden Milletvekili İbrahim ed-Dırisi'nin kaçırıldığını duyurmuş, açıklamada Dırisi'nin kim tarafından kaçırıldığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmamıştı.

Libya medyasında yer alan haberlerde ise Dırisi'nin ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı birlikler tarafından kaçırıldığı kaydedilmişti.

Ülkenin batısındaki Misrata kentinde 8 Temmuz'da siyasi aktivist Mutasım el-Uraybi ve arkadaşı Muhammed İştivi kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından kaçırılmış, İştivi darbedildikten sonra aynı gün, Uraybi de ertesi gün salıverilmişti.

Libya'nın başkenti Trablus'ta da gazeteci Ahmed Senusi 11 Temmuz'da kaçırılmış, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Senusi'nin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Libya, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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