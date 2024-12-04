Libya, Filistin'e Destek Etkinlikleri Düzenliyor - Son Dakika
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Libya, Filistin'e Destek Etkinlikleri Düzenliyor

Libya, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında 3 gün süren etkinlikler düzenliyor.

04.12.2024 18:16
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Libya Kültür Bakanı Mebruke Tugi, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü çerçevesinde 3 gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenleneceğini bildirdi.

Libya Kültür Bakanlığı binasında Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü münasebetiyle gerçekleştirilen etkinliğe Kültür Bakanı Tugi, Filistin'in Trablus Büyükelçisi Muhammed el-Halis, Bakanlık yetkilileri ve Filistin davasını destekleyen çok sayıda Libyalı katıldı.

Libya ve Filistin milli marşlarının çalınmasının ardından başlayan etkinliğin açılış konuşmalarını Kültür Bakanı Tugi ve Filistin'in Trablus Büyükelçisi Halis yaptı.

"Filistin davası yeni doğmuş bir dava değildir"

Libya Kültür Bakanı Tugi açılışın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü çerçevesinde Kültür Bakanlığının 3 gün boyunca Filistin davasını konu alan çeşitli kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacağını söyledi.

Söz konusu etkinliklere ilişkin bilgi veren Tugi, "Etkinlik Filistin halkının çektiği sıkıntıları ifade eden tiyatro gösterileri, şiir dinletisi ve resim sergisini de kapsıyor. Filistin davası yeni doğmuş bir dava değildir, anlık bir mesele değildir. Herkesin Filistinli kardeşlerimizin ve özellikle Gazzeli çocukların çektiği acıları dikkate almasını umuyorum." diye konuştu.

"Libya her zaman Filistin davasını destekledi"

Filistin'in Trablus Büyükelçisi Halis de Libya Kültür Bakanlığının Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü münasebetiyle düzenlediği etkinlik ve Libya'nın Filistin halkına desteği için Bakan Tugi'ye teşekkür etti.

Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü münasebetiyle ve kültürel faaliyetlerin işgalci İsrail'e karşı direnişteki rolünü vurgulamak için bugünkü etkinliğin düzenlendiğini kaydeden Salih, "Libya, halk ve hükümet olarak hep Filistin davasını destekledi. Filistin halkı ve Bakan Tugi'ye Filistin halkını destekleyen çabaları için teşekkür ederim." dedi.

Libyalı ressam ve sanatseverlerin Kudüs, Mescid-i Aksa, İsrail'in Filistin halkına yönelik ihlallerinin resmettiği çizimlerin sergilendiği etkinlikte ayrıca, Filistin davası konulu bir tiyatro da sahnelendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya, Filistin'e Destek Etkinlikleri Düzenliyor - Son Dakika

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