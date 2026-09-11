Libya'nın iki meclisi, 6+6 komitesi için Türkiye'nin ev sahipliğini takdir etti - Son Dakika
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Libya'nın iki meclisi, 6+6 komitesi için Türkiye'nin ev sahipliğini takdir etti

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Libya Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi, Ankara'daki toplantının ardından 6+6 seçim kanunları komitesinin etkinleştirilmesini ve Türkiye'nin görüşmelere ev sahipliği davetini takdirle karşıladı. İki meclis, komitenin seçim yasaları görevini tamamlayıp seçim sürecine zemin hazırlamasını bekliyor.

Libya Temsilciler Meclisi (Bingazi) ve Meclisin üst kanadı olarak görev yapan Devlet Yüksek Konseyi (Trablus), seçim kanunlarının belirlenmesi için kurulan ve uzun süredir iki Meclis arasındaki anlaşmazlık nedeniyle çalışmayan "6+6 seçim kanunlarını belirleme komitesinin" Ankara'daki toplantının ardından etkinleştirilmesi ve Türkiye'nin görüşmelere ev sahipliği davetini takdirle karşıladıklarını duyurdu.

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ve Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Tekale'nin, Ankara'da MİT Başkanı İbrahim Kalın ile görüşmesinin ardından Libya'daki iki Meclisten ortak açıklama yapıldı.

Ülkedeki siyasi sürecin iki Meclisin çalışmalarını düzenleyen Libya Siyasi Anlaşması çerçevesinde ilerlemesi gerektiği belirtildi.

Trablus ve Bingazi'de bulunan iki Meclisin yetkilerine saygı duyulması gerektiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İki Meclis, kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin çabalarını ve önümüzdeki günlerde, komitenin seçim yasalarına ilişkin görevlerini tamamlayıp sonuçlandırmasını, böylece seçim sürecine geçilmesine zemin hazırlamasını sağlamak amacıyla '6+6 Komitesi'ne ev sahipliği yapmaya hazır olmasını takdirle karşılamaktadır."

Libya'da seçimlerin yapılması, yürütme otoritesinin birleştirilmesi ve kurumsal bölünme durumuna son verilmesinin gerektiği vurgulandı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'in, Yüksek Ulusal Seçim Kurulunun belirlenmesine ilişkin Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Tekale'den bir mektup aldığı ve bu mektubun Meclise sunulacağı kaydedildi.

- ?"6+6 seçim kanunlarını belirleme komitesi" uzun süredir çalışmıyordu

Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden 6'şar üyeden oluşması nedeniyle "6+6 seçim kanunlarını belirleme komitesi" diye isimlendirilen yapı ülkeyi seçimlere götürecek kanunları belirlemek üzere Haziran 2023'te kurulmuştu.

6+6 komitesi birçok kez toplanmış ancak özellikle askerlerin ve çifte vatandaşlığı bulunanların seçimlerde aday olup olamayacağı konusunda iki Meclis arasında anlaşma sağlanamamıştı.

Bingazi merkezli Temsilciler Meclisi ile Trablus merkezli Devlet Yüksek Konseyi arasındaki 12 yıldır yapılamayan seçim kanunları üzerindeki anlaşmazlık ülkedeki geçiş sürecini uzatmış ve 6+6 komitesi de işlevsiz hale gelmişti.

Libya'da genel seçimler en son 2014'te yapılmış, ülkedeki iç savaş ve tarafların seçim kanunlarındaki anlaşmazlığı nedeniyle devlet başkanlığı ve parlamento seçimleri bugüne kadar yapılamamıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Türkiye, Ankara, Güncel, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'nın iki meclisi, 6+6 komitesi için Türkiye'nin ev sahipliğini takdir etti - Son Dakika

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