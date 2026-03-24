Libya, Rus LNG tankerini güvenli alana çekiyor

24.03.2026 16:46
Libya, batısında sürüklenen Rus LNG tankerinin güvenli bir yere çekilme işlemlerine başladı.

Libya hükümeti, ülkenin batı açıklarında sürüklenen metruk Rus (LNG) tankerinin güvenli bir yere çekilmesi işleminin başladığını bildirdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanlığının ilgili makamlarla koordinasyon içinde tankerin yerini tespit ettiği belirtildi.

Sahil güvenlik ve konunun uzmanlarından oluşan bir heyetin, ülkenin batısında yer alan Zuvvara kenti açıklarındaki tankerin bulunduğu bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada, tankerin güvenliğinin sağlandığı ve güvenli bir yere çekilmesi işleminin başladığı ifade edildi.

Rus LNG tankerinin 30 kişilik mürettebatı kurtarılmıştı

Libya Limanlar ve Deniz Taşımacılığı Kurumu, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, "ARCTIC METAGAZ" adlı Rus bayraklı doğal gaz tankerinde patlamalar meydana geldiğini ve tankerdeki 30 mürettebatın kurtarıldığını bildirmişti.

Kurum, tankerin Sirte Limanı'nın 130 mil kuzeyinde battığını açıklasa da, tankerin batmadığı ve Libya'nın batı açıklarında sürüklenmeye devam ettiği ortaya çıkmıştı.

Rusya, tankeri Ukrayna'nın vurduğunu açıklamıştı

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın, Akdeniz'de seyreden Rus tankerine insansız deniz araçlarıyla saldırı gerçekleştiğini bildirmişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'ya ait sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tankerinin, Libya kıyılarından gönderilen insansız deniz araçlarıyla Akdeniz'de saldırıya uğradığı, tankerdeki Rus vatandaşı 30 kişilik mürettebatın ise kurtarıldığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Denizcilik, Güvenlik, Enerji, Güncel, Libya, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 16:57:40. #7.13#
