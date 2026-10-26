Libya Temsilciler Meclisi, Mısır'la işbirliğini genişletme taahhüdünü yineledi - Son Dakika
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Libya Temsilciler Meclisi, Mısır'la işbirliğini genişletme taahhüdünü yineledi

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Libya Temsilciler Meclisi, Mısır ile ilişkileri güçlendirmeye ve diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu açıkladı. Açıklamada, Libya'nın güvenlik ve istikrarının Mısır'ınkiyle bağlantılı olduğu, ortak güvenlik sorunlarının çözümünde işbirliği gerektiği belirtildi.

Libya Temsilciler Meclisi, Mısır ile "ortak kaygı ve çıkarları dikkate alarak uluslararası hukuka uygun şekilde" ilişkileri güçlendirmeye ve diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu açıkladı.

Temsilciler Meclisinden yapılan açıklamada, Libya ile Mısır halklarını birbirine bağlayan tarihi ve ortak stratejik çıkarlara dayanan eşsiz ilişkiler bulunduğu belirtildi.

Libya'nın güvenlik ve istikrarının Mısır'ın güvenlik ve istikrarıyla doğrudan bağlantılı olduğu kaydedilen açıklamada, iki ülkenin karşı karşıya bulunduğu ortak güvenlik sorunlarının çözümünde sürekli işbirliği ve koordinasyon gerektiği vurgulandı.

Temsilciler Meclisinin Mısır'ın kaygıları ve çıkarlarını dikkate aldığına işaret edilen açıklamada, "Libya Temsilciler Meclisi, her iki ülkenin stratejik kaygı ve çıkarlarını dikkate alarak karşılıklı saygı ve meşru çıkarların korunması çerçevesinde, uluslararası hukuk ilkelerine uygun olarak, Mısır ile çeşitli alanlarda ikili ilişkileri güçlendirme, işbirliği ve istişareyi genişletme taahhüdünü yinelemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Temsilciler Meclisinin Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Libya'nın egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz desteğini takdir ettiği belirtildi.

Kaynak: AA
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