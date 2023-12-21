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Libya Ulusal Birlik Hükümeti, BM gözetiminde yapılacak toplantılara katılacak - Son Dakika
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Libya Ulusal Birlik Hükümeti, BM gözetiminde yapılacak toplantılara katılacak

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid ed-Dibeybe, Birleşmiş Milletler'in gözetiminde yapılacak toplantılara katılacaklarını açıkladı. Hükümetin amacı, seçimlere adil bir anayasal temel oluşturmak ve geçiş aşamasını sona erdirmektir.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, BM gözetiminde yapılacak toplantılara katılacak
21.12.2023 - 18:41,
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Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid ed- Dibeybe, hükümetinin ilerleyen dönemde Birleşmiş Milletler'in (BM) gözetiminde Libyalı taraflar arasında "seçimlere adil bir anayasal temel oluşturmak amacıyla" yapılması planlanan toplantılara katılacağını söyledi.

Ulusal Birlik Hükümetinin medya ofisinden yapılan açıklamaya göre Dibeybe, başkent Trablus'taki Başbakanlık Ofisinde ABD'nin Libya Özel Temsilcisi Richard Norland'ı kabul etti.

Dibeybe, Ulusal Birlik Hükümeti'nin, yapılması planlanan ve Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily tarafından koordine edilen toplantılara katılacağını ifade etti.

Hükümetin toplantılara katılım amacının, seçimlerin yapılmasını sağlayacak adil bir anayasal temel oluşturmak olduğunu vurgulayan Dibeybe, hükümetin tutumunun, Libya halkının iradesinin gerçekleşmesi için seçimlerin yapılması ve geçiş aşamasının hiçbir paralel yol olmaksızın doğrudan sona erdirilmesi yönünde olduğunu kaydetti.

Ne olmuştu?

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi, ülkede seçimlerin anayasal dayanağı kabul edilen Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. maddede değişiklik yapmak üzere Fas'ın kuzeybatısındaki Buznika kentinde bir süredir toplantılar düzenliyordu.

Komite üyelerinin Libya'da seçimlerin yapılmasının önünü açan yasaları 3 Haziran'da oy çokluğuyla kabul ettiği açıklanmıştı.

Buna karşın Devlet Yüksek Konseyinin 61 üyesinden 54'ü ile bazı Temsilciler Meclisi milletvekillerinin yanı sıra ülkenin en güçlü muhalefet partilerinden Adalet ve İnşa Partisi ile diğer bazı partiler, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda Fas'taki toplantıdan çıkan sonuçları kabul etmediklerini duyurmuştu.

Libya'da Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi tarafından 9 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada, seçim kanunları taslağının üyelerce oy birliğiyle onaylandığı, nihai olduğu ve gelecek seçimlerin bu kanunlara uygun şekilde gerçekleştirileceği belirtilmişti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi, Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi tarafından onaylanan seçim kanunlarının BM Libya Özel Temsilcisi Bathily'e sunulduğunu duyurmuştu.

5+5 Ortak Askeri Komite

BM himayesinde başlatılan Ortak Askeri Komitede, BM nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı Libya ordusundan ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güçlerinden beşer kişilik heyetler bulunuyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter'e bağlı heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA
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