Libya ve Çad, düzensiz göçmenlerin ülkelerine dönüşü için anlaşma imzaladı - Son Dakika
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Libya ve Çad, düzensiz göçmenlerin ülkelerine dönüşü için anlaşma imzaladı

Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi ile Çad Güvenlik ve Göç Bakanı Muhammed Charfadine Margui, Libya'daki Çadlı düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmesine ilişkin bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, iki ülkenin işbirliğiyle Libya'da yaşayan Çad vatandaşlarının kimlik tespiti ve statüsünün belirlenmesi için prosedürlerin belirlenmesini hedefliyor. Ayrıca, gönüllü olarak ülkelerine dönmek isteyen Çad vatandaşları, lojistik ve mali yardım alacak ve entegrasyonlarını kolaylaştırmak için çeşitli programlardan yararlanabilecekler.

17.07.2024 22:55
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Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi ile Çad Güvenlik ve Göç Bakanı Muhammed Charfadine Margui Libya'daki Çadlı düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmesine ilişkin anlaşma imzaladı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nden yapılan açıklamada, Libya'da düzenlenen Trans- Akdeniz Göç Forumu çerçevesinde başkent Trablus'ta bulunan Margui'nin İçişleri Bakanı Trablusi ile bir araya geldiği belirtildi.

Trablusi ile Margui'nin Libya'daki Çadlı düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmesine ilişkin anlaşma imzaladığı aktarıldı.

Anlaşmanın, iki ülkenin işbirliğiyle Libya topraklarında ikamet eden Çad vatandaşlarının kimlik tespiti sayımı ve statüsünün belirlenmesine yönelik prosedürlerin belirlenmesini hedeflediği kaydedildi.

Anlaşmaya göre ayrıca, gönüllü olarak ülkelerine dönmek isteyen Çad vatandaşlarının Libya ve Çad hükümetlerinin lojistik ve mali yardımından yararlanacağı, Çad'a entegrasyonunu kolaylaştırmak için de çeşitli programların uygulamaya konulacağı ifade edildi.

Libya'nın başkenti Trablus'ta bugün düzenlenen Trans-Akdeniz Göç Forumuna Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Deby, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Malta Başbakanı Robert Abela ve Tunus Başbakanı Ahmed el-Haşşani ile Afrika ve Avrupa ülkelerinden çok sayıda bakan ve yetkili katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya ve Çad, düzensiz göçmenlerin ülkelerine dönüşü için anlaşma imzaladı - Son Dakika

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