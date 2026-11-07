Libya ve Mısır sağlıkta tecrübe paylaşımı için Trablus'ta mutabakat zaptı imzaladı

Libya ve Mısır sağlık alanında tecrübe paylaşımı ve işbirliğini artırmayı amaçlayan mutabakat zaptı imzaladı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nden yapılan açıklamada, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin Trablus'ta Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, ikili ilişkileri güçlendirmenin ve çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmenin yollarının ele alındığı kaydedildi.

Libya Sağlık Bakanı Muhammed Ali el-Goc'un da katıldığı görüşmede, iki ülke arasında sağlık alanında mutabakat zaptı imzalandığı aktarıldı.

İmzalanan mutabakat zaptlarıyla sağlık alanında işbirliğinin artırılması, tecrübe ve uzmanlık paylaşımı ile sağlık kurumları arasında daha geniş ortaklık yollarının açılmasının hedeflendiği belirtildi.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin huzurunda gerçekleşen törende, zaptı Mısır'ı temsilen Dışişleri Bakanı Abdulati, Libya'yı temsilen Goc imzaladı.