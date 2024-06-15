Libyalı siyasetçi Cadallah Azuz et-Talhi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Libyalı siyasetçi Cadallah Azuz et-Talhi hayatını kaybetti

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi döneminde 2 dönem başbakanlık yapan Libyalı siyasetçi Cadallah Azuz et-Talhi hayatını kaybetti. Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sosyal medya hesabından Talhi için bir taziye mesajı yayımladı. Talhi'ye Allah'tan rahmet dileyen Dibeybe, yakınlarına da en içten taziyelerini sunduğunu aktardı. Talhi, Kaddafi döneminin önde gelen siyasetçilerinden biri olarak biliniyordu ve 1939'da doğmuştu. 1979-1984 ve 1986-1987 yıllarında 2 dönem başbakanlık yapan Talhi, ayrıca 2008-2009 döneminde Libya'nın Birleşmiş Milletler Temsilcisi olarak görev yapmıştı. Şubat 2011'deki olaylar sırasında ise ulusal diyalog çağrısında bulunmuştu.

15.06.2024 18:41
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Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi döneminde 2 dönem başbakanlık yapan Libyalı siyasetçi Cadallah Azuz et-Talhi hayatını kaybetti.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sosyal medya hesabından Talhi için bir taziye mesajı yayımladı.

Libyalı eski siyasetçi Talhi'ye Allah'tan rahmet dileyen Dibeybe, yakınlarına da en içten taziyelerini sunduğunu aktardı.

Cadallah Azuz et-Talhi

Kaddafi döneminin önde gelen siyasetçilerinden biri olan Talhi, 1939'da ülkenin doğusundaki Cebel el-Ahdar kentinde doğdu.

Libya'da 1979-1984 ve 1986-1987 yıllarında 2 dönem başbakanlık yapan Talhi, 2008-2009 döneminde Libya'nın Birleşmiş Milletler Temsilcisi oldu.

Talhi, Şubat 2011'deki olaylar sırasında Libya devlet televizyonundan Bingazi'deki kabile reislerine hitaben yaptığı bir konuşmada "kan dökülmemesi için ulusal diyalog" çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libyalı siyasetçi Cadallah Azuz et-Talhi hayatını kaybetti - Son Dakika

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