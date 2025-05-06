Lice'de 77 Kg Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 77 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl ve Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu çalışmalar kapsamında ekipler, ilçenin Karahasan Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Operasyonda, ağaçlık alanlara saklanmış 77 kilogram toz esrar ele geçirildi.