Lice'de Kardeş Cinayeti: 2 Ölü, 1 Yaralı

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bir kişi silahla 2 kardeşini öldürdü, babasını yaraladı.

Kırsal Baharlar Mahallesi'nde akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen M.A, henüz bilinmeyen bir nedenle kardeşleri V.A. ve A.A. ile babası İ.A'ya silahla ateş etti.

Saldırıda, 2 kardeş olay yerinde hayatını kaybetti, baba yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İ.A, ambulansla Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince olay yerinde inceleme yapılırken, kaçan zanlının yakalanması için de çalışma başlatıldı.