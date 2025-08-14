Lice'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Lice ilçesi kırsal Güldiken Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Özcan ARGİN/LİCE (Diyarbakır),