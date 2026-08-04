Lice'de Yangın Kontrol Altında
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kırsal Duru Mahallesi'nde, öğle saatlerinde meşe ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden 10 personel, 1 arazöz, 2 yangına ilk müdahale aracı ve itfaiye ekiplerinin desteğiyle yangına müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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