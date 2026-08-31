Liderler Görüşmesi 9 Eylül'e Ertelendi
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve GKRY Lideri Hristodulidis'in görüşmesi yolcu gemisi kazası nedeniyle ertelendi.
(ANKARA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY Lideri Nikos Hristodulidis arasında 2 Eylül Çarşamba günü yapılması planlanan liderler görüşmesinin, dün meydana gelen yolcu gemisi kazası nedeniyle 9 Eylül Çarşamba gününe ertelendiği bildirildi.
KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY Lideri Nikos Hristodulidis arasında 2 Eylül Çarşamba günü yapılması planlanan liderler görüşmesi, dün meydana gelen yolcu gemisi kazası nedeniyle 9 Eylül Çarşamba günü ertelendi.
Görüşmenin, 9 Eylül Çarşamba günü saat 10.30'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Kaynak: ANKA
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