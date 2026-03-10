Limanlarda Rekor Yük Elleçleme

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şubat ayında limanlarda 43 milyon 881 bin 863 ton yük elleçlenerek tüm zamanların en yüksek şubat ayı rakamına ulaşıldığını açıkladı. Uraloğlu, konteyner miktarının ise 1 milyon 157 bin 303 TEU ile 2024'ten sonra en yüksek şubat ayı seviyesine çıktığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2026 yılı şubat ayı liman istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Uraloğlu, Türkiye'nin deniz ticaretinden aldığı payı artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Limanlarımızda 43 milyon 881 bin 863 ton yük elleçleyerek şubat ayları içerisinde tüm zamanların rekorunu kırdık. Ocak-Şubat döneminde limanlarımızda elleçlenen yük miktarı ise toplam 88 milyon 343 bin 147 tona ulaştı." ifadelerini kullandı.

Şubat ayında konteyner elleçleme miktarına ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, "Konteyner miktarında 1 milyon 157 bin 303 TEU ile 2024 yılından sonra en yüksek şubat ayı rakamına ulaştık. Bu aynı zamanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 artış anlamına geliyor." dedi.

Uraloğlu, ocak-şubat döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla toplam 2 milyon 238 bin 224 TEU konteyner elleçlendiğini bildirdi.

"Şubat ayında yurt dışı yük taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 arttı"

Şubat ayında limanlardan yurt dışı limanlarına giden yük miktarının 10 milyon 542 bin 469 ton olduğunu belirten Uraloğlu, "Yurt dışı limanlarından limanlarımıza gelen yük miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 artarak 22 milyon 117 bin 589 ton olarak gerçekleşti. Şubat ayında yurt dışı yük taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 artarak 32 milyon 660 bin 58 ton olarak gerçekleşti." açıklamasında bulundu.

"Aliağa Bölge Liman Başkanlığı ilk sırada yer aldı"

Uraloğlu, bölge liman başkanlıkları bazında şubat ayında en fazla yük elleçlemesinin Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleştiğini kaydederek, "7 milyon 349 bin 150 ton yük ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı ilk sırada yer aldı. Aliağa'yı 6 milyon 567 bin 67 ton ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı ve 5 milyon 348 bin 953 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığı takip etti." bilgisini paylaştı.

Uraloğlu ayrıca şubat ayında limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımalarının 5 milyon 561 bin 761 ton, kabotajda taşınan yük miktarının ise 5 milyon 660 bin 44 ton olarak gerçekleştiğini belirtti.

"En fazla artış gösteren yük cinsi 40'lık dolu konteynerler oldu"

Şubat ayında taşınan yük cinsleri arasında en fazla artışın 40'lık dolu konteynerlerde görüldüğünü aktaran Uraloğlu, "Bir önceki aya göre 441 bin 407 ton artışla en fazla artış gösteren yük cinsi 40'lık dolu konteynerler oldu. Limanlarımızda 6 milyon 949 bin 461 ton 40'lık dolu konteyner elleçlemesi gerçekleştirildi." dedi.

Uraloğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şubat ayında portland çimento, 980 bin 160 ton ile limanlarımızdan yurt dışına gitmek üzere gemilerle en fazla taşınan yük cinsi oldu. Söz konusu yük cinsini alüminyum cevheri ve konsantreleri ile feldispat yük cinsleri takip etti. Ham petrol, yurt dışından limanlarımıza gelen gemilerde 2 milyon 581 bin 661 ton ile taşınan yükler arasında ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla, LNG ve taşkömürü (briketlenmemiş) yük cinsleri takip etti."

Uraloğlu, deniz yolu ile yurt dışına gitmek üzere yapılan yüklemelerde en fazla yükün İtalya'ya taşındığını, bunu ABD ve Mısır'a yapılan taşımaların takip ettiğini belirtti. Deniz yolu ile limanlara gelen yüklerde ise ilk sırayı Rusya'dan yapılan taşımaların aldığını ifade etti.