Lina Saka, Copernicus Matematik Olimpiyatları'nda Türkiye Birincisi Oldu
Lina Saka, Copernicus Matematik Olimpiyatları'nda Türkiye Birincisi Oldu

28.04.2026 10:32
Trabzon'da yaşayan 4. sınıf öğrencisi Lina Saka, Uluslararası Copernicus Matematik Olimpiyatları'nda 100 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Başarısını Kahramanmaraş'taki okul saldırısında kaybettiği arkadaşlarına armağan etti.

Trabzon'da yaşayan 10 yaşındaki Lina Saka, Uluslararası Copernicus Matematik Olimpiyatları'nda 100 tam puanla Türkiye birincisi oldu. Daha önce STEM Olimpiyatları'nda dünya birincisi olan Lina, bu başarısını Kahramanmaraş'taki okul saldırısında kaybettiği arkadaşlarına hediye ettiğini söyledi. Lina, Amerika'daki final yarışmasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Lina'nın annesi Ayça Saka, kızının Singapur'daki final yarışmasına hazırlandığını ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'nın desteğiyle Singapur'a gideceklerini belirtti. Lina, Nobel ödülü almak ve savcı olmak istediğini ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel Lina Saka, Copernicus Matematik Olimpiyatları'nda Türkiye Birincisi Oldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Lina Saka, Copernicus Matematik Olimpiyatları'nda Türkiye Birincisi Oldu - Son Dakika
