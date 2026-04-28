Lina Saka, Copernicus Matematik Olimpiyatları'nda Türkiye Birincisi Oldu

Trabzon'da yaşayan 10 yaşındaki Lina Saka, Uluslararası Copernicus Matematik Olimpiyatları'nda 100 tam puanla Türkiye birincisi oldu. Daha önce STEM Olimpiyatları'nda dünya birincisi olan Lina, bu başarısını Kahramanmaraş'taki okul saldırısında kaybettiği arkadaşlarına hediye ettiğini söyledi. Lina, Amerika'daki final yarışmasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Lina'nın annesi Ayça Saka, kızının Singapur'daki final yarışmasına hazırlandığını ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'nın desteğiyle Singapur'a gideceklerini belirtti. Lina, Nobel ödülü almak ve savcı olmak istediğini ifade etti.