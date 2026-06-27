LineShine Süper Bilgisayarı Zirvede

SHENZHEN, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Shenzhen kentindeki Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi'nde bulunan LineShine süper bilgisayarı, 26 Haziran 2026.

Çin'in güneyindeki Shenzhen kentindeki Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi, yerli üretim LineShine süper bilgisayarının 2,198 EFLOPS'luk sürekli çift hassasiyetli performansıyla en son TOP500 listesinde zirveye yerleştiğini ve Yüksek Performanslı Linpack kıyaslamasında 2 EFLOPS'un üzerinde sürekli performans sergileyen dünyanın ilk süper bilgisayarı olduğunu duyurdu. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)