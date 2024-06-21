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Lise öğrencileri 100 metre yükseklikten yüz tanışan dron geliştirdi

SİVAS - Sivas'ta lise öğrencileri kalabalık arasında suçluları tespit ve takip edebilecek drone tasarladı.

Sivas BİLSEM öğrencileri kendi tasarladıkları dronu 3D yazıcı ile üretti. Danışman öğretmenleri öncülüğünde dört öğrenciden oluşan ekip yaklaşık 7 ay çalışma sonucu ürettikleri drone'a karabulut anlamına gelen "Nimbus" adını verdi. Yaklaşık 1.5 kilogram ağırlığında ve 480 milimetre kanat açıklığına sahip olan drone, 9 kilometre otonom ve 3 kilometre manuel uçuş menziline sahip. Öğrenciler tarafından üretilen eşi ve benzeri olmayan drone, özel eğitilmiş yapay zekalı nesne tespiti ile 100 metre yükseklikten askeri araç ve aranan kişileri tanıyarak ilgili birimlere raporlayabiliyor. Kendi eğittikleri yapay zeka modeli sayesinde drone sınır bölgeleri ya da şehir merkezlerindeki kalabalık yerlerde güvenli bir ortam sağlayacak.

Taksim saldırısı ilham oldu

Taksimde yaşanan büyük patlamada birçok kişinin hayatını kaybetmesi üzerine böyle bir drone yapmaya karar verdiklerini belirten Sivas BİLSEM öğrencisi Kerem Mert Kor, "Kalabalık ortamlarda insanların herhangi bir insanı ya da suçluları tespit etmesi zorlaşabiliyor. Biz de bu yüzden havadan tarayacak şekilde bu droneu geliştirdik. İçerisindeki yüz tanıma sistemi ve kamerasıyla havadan uçarak suçluları ve sabıka kaydı olan insanları kalabalık ortamlarda tespit edebiliyor. ve kolluk kuvvetlerine kimlik bilgileriyle birlikte ihbar ediyor. Tasarımı tamamen bize ait. Dünya üzerinde herhangi bir muadili yok. Tasarımımızı yaklaşık altı yedi ay civarında bir sürede tamamladık. Yaklaşık olarak on yedi bin liralık bir maliyet oldu" şeklinde konuştu.

Suçluları tanıyıp polise bildirecek

Suçluyu gördükten sonra veri tabanındaki bilgilerle eşleştiğini ve eğer eşlemeyi doğru bir şekilde gerçekleştirirse emniyet güçlerine bilgi verildiğini söyleyen İdris İşbaşar, "Yapmış olduğumuz bu drone projesiyle birlikte Teknofest'te finallere kaldık. Sivas'tan Teknofest'e katılacak olan tek projeyiz. Yaklaşık bir altı yedi aylık bir süre zarfında yaptık. Droneumuzu yaparken, geliştirirken ki temel amacımız suç potansiyeli olan insanları belirlemekti. Bunun için yapay zeka yöntemlerini kullandık. Suçluları tanıyıp polislerimize, emniyet güçlerimize bildirmesi temel çalışma amacımızdı. Suçluyu gördükten sonra veri tabanındaki bilgilerle eşlemeye başlıyor. Eğer eşlemeyi doğru bir şekilde gerçekleştirebilirse emniyet güçlerine bildiriyor. Suçlunun veri tabanına kayıtlı fotoğraflarının bilgilerinin net bir şekilde görüldüğü takdirde ilgili tespiti gerçekleştirebiliyor. Belki daha geliştirilerek sadece fotoğrafla değil bütün fiziksel özelliklere dayalı bir şekilde tespit yapabilir. veya sadece veri tabanında kayıtlı şahıslar üzerinden değil de suç potansiyeli olan insanların fiziksel davranışları çıkarılarak bu davranışlara göre hareket edenleri tespit ederek bu davranışları sergileyen insanlar emniyet güçlerine bildirilebilir. Bu açılardan geliştirilerek daha etkili sonuçlar alınabilir" dedi.