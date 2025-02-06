Hatay'ın Samandağ İlçesinde lise öğrencileri depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için türkü seslendirdi.
İlçede bulunan Jan ve Suphi Beyluni Lisesi öğrencileri, depremin izlerini taşıyan yıkıntılar arasında Yemen Türküsü'nü seslendirerek depremde hayatını kaybettiklerini andı.
Haber - Kamera: Alican GÜMÜŞ/ HATAY,
Son Dakika › Güncel › Lise Öğrencilerinden Deprem Şehitlerine Anma Töreni - Son Dakika
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