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Lise Öğrencisi Bilge Çolak, Cumhuriyet ve Atatürk Programıyla İzleyenlerden Yoğun Alkış Aldı - Son Dakika
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Lise Öğrencisi Bilge Çolak, Cumhuriyet ve Atatürk Programıyla İzleyenlerden Yoğun Alkış Aldı

Isparta'da lise öğrencisi Bilge Çolak, Cumhuriyetin ilanı ve sonraki süreçte yaşananları anlatan 'Cumhuriyet ve Atatürk' adlı programını düzenledi. Programda Atatürk'ün sevdiği şarkıları da seslendiren Çolak, Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırladığını ve en büyük isteğinin Atatürk'ü yaşıtlarına anlatabilmek olduğunu belirtti.

12.01.2024 - 12:41,  Güncelleme: 12:45
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ISPARTA'da lise öğrencisi Bilge Çolak (16), 'Cumhuriyet ve Atatürk' adıyla hazırladığı programında Cumhuriyetin ilanı ve sonraki süreçte yaşananları anlatırken, Atatürk'ün sevdiği şarkıları da seslendirdi. Bilge Çolak, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak hazırlamak istedim. En büyük isteğim Ata'mı yaşıtlarıma anlatabilmekti dedi.

Isparta'da özle bir kolejde lise öğrencisi Bilge Çolak, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına özel olarak tek başına program düzenledi. Cumhuriyetin ilanı ve daha sonraki süreçte yaşananları anlatırken, Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları da seslendiren Bilge Çolak'ın Isparta Belediyesi Kültür Merkezi Lavanta Salonu'nda düzenlenen 'Cumhuriyet ve Atatürk' adlı programının ilk gösterimi izleyenlerden yoğun alkış aldı.

Bilge Çolak, yaklaşık 7 aydır programa hazırlandığını belirterek, 10 yaşındayken 'Atatürk ve ben' isimli kitap yazdığını, küçüklüğünden bu yana Mustafa Kemal Atatürk'ü özellikle yaşıtlarının daha iyi anlayabileceği şekilde anlatabilmenin en büyük hayali olduğunu söyledi. Bu yola çıkarken de öncelikle Atatürk'ün sevdiği şarkıları söylemek istediğini anlatan Çolak, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak hazırlamak istedim. Sonra dedim ki 'Cumhuriyetle ilgili, Atatürk'le ilgili birkaç hikaye de anlatırım. Yaşıtlarıma da hitap etsin. Bu yolda da aslında bana en büyük örnek Pınar Ayhan oldu. Onun da çok güzel bir müzikli belgeseli var. Kaç defa izlediğimi hatırlamıyorum ve her defasında aynı duygularla çıktım. Aynı zamanda kendisinin de bana desteği çok büyük oldu. Dediğim gibi en büyük isteğim Ata'mı yaşıtlarıma anlatabilmekti. Programa 7- 8 aydır hazırlanıyorum ve şu anda hem Cumhuriyetin ilanına kadar süreci aynı zamanda da Cumhuriyetten sonra yapılan birkaç yenilikleri anlatacağım. Arada da Ata'mızın sevdiği şarkıları seslendirdim dedi. (DHA)

Lise Öğrencisi Bilge Çolak, Cumhuriyet ve Atatürk Programıyla İzleyenlerden Yoğun Alkış Aldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Lise Öğrencisi Bilge Çolak, Cumhuriyet ve Atatürk Programıyla İzleyenlerden Yoğun Alkış Aldı - Son Dakika
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