Lise Projeleri Yarışması Antalya'da Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Lise Projeleri Yarışması Antalya'da Gerçekleşti

Lise Projeleri Yarışması Antalya\'da Gerçekleşti
13.02.2026 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜBİTAK'ın düzenlediği 57. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Antalya'da yapıldı.

TÜBİTAK tarafından bu yıl 57'ncisi düzenlenen "Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması"nın Konya bölge sergisi ve ödül töreni Antalya'da gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılan programda, Antalya, Konya, Burdur, Isparta, Karaman ve Afyonkarahisar illerini kapsayan Konya Bölgesi'ndeki projeler sergilendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, temel, sosyal ve uygulamalı bilimler alanında gençlerin ortaya koyduğu her çalışmanın ülkenin yarınlarına atılmış güçlü bir adım olduğunu belirtti.

Yarışmada, 6 ilden 100 projenin sergilendiğini aktaran Eriş, "Antalya'mız ise 51 projeyle bölge yarışmasına katılma başarısı göstermiştir. Bu tablo, ilimizde bilim kültürünün ne denli güçlü bir zemine oturduğunu açıkça ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yarışmayı kazanan öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Programa, Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Mücahit Yılmaz ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Yarışmayla, lise öğrencilerinin temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında araştırma yapmalarının teşvik edilmesi, bilimsel düşünme, proje geliştirme ve üretme becerilerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

Tübitak, Antalya, Güncel, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lise Projeleri Yarışması Antalya'da Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu Türkiye'nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu
Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
UEFA açıkladı İşte temsilcilerimizin Avrupa’da elde ettiği gelirler UEFA açıkladı! İşte temsilcilerimizin Avrupa'da elde ettiği gelirler
Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır İşçiler bayram etti Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır! İşçiler bayram etti
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

16:25
Antalya Havalimanı’nda büyük panik Uçağın iniş takımları kırıldı
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
16:22
Dursun Özbek için kişiye özel gömlekler hazırlandı
Dursun Özbek için kişiye özel gömlekler hazırlandı
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boğaziçi’ndeki törene damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
15:45
Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt’u Fenerbahçe kaptı
Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt'u Fenerbahçe kaptı
15:07
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
14:15
Kenti hortum vurdu Besici ve üreticilerin kaybı büyük
Kenti hortum vurdu! Besici ve üreticilerin kaybı büyük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 16:43:55. #7.11#
SON DAKİKA: Lise Projeleri Yarışması Antalya'da Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.