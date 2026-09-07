Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, AfD'nin Almanya zaferini hayal kırıklığı olarak niteledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, AfD'nin Almanya zaferini hayal kırıklığı olarak niteledi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, AfD'nin Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerini kazanmasını 'hayal kırıklığı' olarak değerlendirdi ve Almanya'da popülist güçlerin güçlenmesinin endişe verici olduğunu söyledi.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerini kazanmasını "hayal kırıklığı" olarak nitelendirerek, Almanya'da popülist güçlerin artan etkisinin endişe verici olduğunu belirtti.

Litvanya'nın kamu yayıncısı LRT'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Nauseda, Litvanya parlamentosunda gazetecilere açıklama yaptı.

Nauseda, AfD'nin Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçim zaferini "hayal kırıklığı" olarak gördüğünü söyledi.

Seçim sonuçlarının, seçmenlerin sandık başındaki tercihlerini etkileyen tek unsurun dış politika olmadığını gösterdiğini belirten Nauseda, "Almanya'nın bazı eyaletlerinde popülist güçlerin güçlenmesi ve yerleşmesi endişe verici." diye konuştu.

Bu durumun gelecek yıllarda Almanya'nın ulusal siyasetindeki bazı siyasi ağırlık merkezlerini değiştirebileceğine dikkati çeken Nauseda, Almanya'nın Litvanya'ya yönelik politikasının dostane ve yapıcı kalmasını umduğunu ve iki ülkenin birbirlerine verdikleri taahhütlere de bağlı kalmalarını beklediğini vurguladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve hükümetinin dış politikasının "çok açık şekilde tanınabilir" olduğunu kaydeden Nauseda, bu politikanın çok tutarlı olduğunu, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşında Ukrayna'ya büyük empati ve destek içerdiğini ifade etti.

Nauseda, Almanya'daki seçim sonucunun Avrupa'da daha sıkı bir göç politikasına desteği güçlendirmesini ve Avrupa Konseyi ile diğer Avrupa Birliği (AB) kurumlarında göç konusundaki tartışmaların daha yapıcı hale gelmesini umduğunu dile getirdi.

AfD, Saksonya-Anhalt'ta dün düzenlenen eyalet meclisi seçimlerini yüzde 43,8 oy alarak kazanmış ancak tek başına hükümeti kurması için gerekli çoğunluğu elde edememişti.

Kaynak: AA

Litvanya, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, AfD'nin Almanya zaferini hayal kırıklığı olarak niteledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endişelendiren görüntü Yanına yaklaşanlar telefondan gelen sese odaklandı Endişelendiren görüntü! Yanına yaklaşanlar telefondan gelen sese odaklandı
Endonezya’da çarşı alevlere teslim oldu 6’sı çocuk 11 ölü Endonezya'da çarşı alevlere teslim oldu! 6'sı çocuk 11 ölü
Gyirong’daki heyelanda can kaybı 43’e çıktı, 519 kişiden haber alınamıyor Gyirong'daki heyelanda can kaybı 43'e çıktı, 519 kişiden haber alınamıyor
İspanya Başbakanı Sanchez’den Kayseri’deki liseye mektup İspanya Başbakanı Sanchez'den Kayseri'deki liseye mektup
8 yıldır firariydi Kadın kılığında yakalandı 8 yıldır firariydi! Kadın kılığında yakalandı
Vatandaşa kan kusturmuşlardı Sonunda yakayı ele verdiler Vatandaşa kan kusturmuşlardı! Sonunda yakayı ele verdiler

11:48
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
11:32
Fenerbahçe’nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
11:29
OVP sonrası hesaplar değişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
OVP sonrası hesaplar değişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:10
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası DEM Parti’nin başına geçebilir
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir
11:05
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’nde yok Mourinho “Kusura bakma” deyip açıkladı
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yok! Mourinho “Kusura bakma” deyip açıkladı
10:53
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 11:57:58. #7.12#
SON DAKİKA: Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, AfD'nin Almanya zaferini hayal kırıklığı olarak niteledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement