Litvanya Restorasyon Günü Ankara\'da Kutlandı

Litvanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Litvanya Restorasyon Günü vesilesiyle başkentte resepsiyon verdi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel ve Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Marius Janukonis'in yanı sıra davetliler katıldı.

Bakan Yardımcısı Bozay, Litvanya Restorasyon Günü'nün kutlandığı resepsiyonda yaptığı konuşmada, "Bugün, Litvanya'nın milli gününü kutlarken, karşılıklı saygı ve dayanışma ile kıtamız ve ötesinde barış, istikrar ve refaha yönelik ortak taahhüt temelinde ilerleyen Türkiye-Litvanya dostluğunu da kutluyoruz." dedi.

İkili ilişkilerin istikrarlı şekilde geliştiğini ve başta NATO olmak üzere uluslararası platformlarda yakın işbirliğinin sürdüğünü aktaran Bozay, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın geçen ay Litvanya'yı ziyaret etmesinin ülkeler arasındaki diyaloğun derinliğini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Bozay, Litvanya'nın, Türkiye'nin AB üyelik sürecine verdiği desteği takdirle karşıladıklarının altını çizerek, Türkiye ile AB arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin ortak gelecek bakımından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

"NATO müttefikleri olarak, Avrupa-Atlantik güvenliğinin muhafazasında dayanışma içinde birlikte hareket ediyoruz. Giderek belirsiz bir hal alan güvenlik ortamında, müttefikler arasındaki dayanışmanın önemi her zamankinden fazladır." ifadelerini kullanan Bozay, Türkiye'nin Baltık bölgesindeki müttefikleriyle dayanışmasını sürdürmekte kararlı olduğunu dile getirdi."

Bozay, Avrupa'nın ekonomik güvenliği, dayanıklılığı ve savunma kapasitesini güçlendirmek için birlikte çalışmaları gerektiğini belirterek, karşılıklı ticaret ve yatırımların potansiyeline dikkati çekti.

Müttefiklik vurgusu

Büyükelçi Janukonis, ülkesindeki restorasyonun 108'inci yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Bu günü, özgürlüğün değerini ve bedelini çok iyi bilen Türk dostlarımızla birlikte kutluyoruz ve karanlık yıllarda Litvanya'nın işgalini asla tanımayan Türkiye Cumhuriyeti'ne özellikle teşekkür ediyoruz." dedi.

Litvanya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden tesisinin 35'inci yılına girildiğini hatırlatan Janukonis, siyasi diyalog, ekonomik ilişkiler ile kültürel ve insanlar arası temaslarla gelişen ortaklıktan gurur duyduğunu ifade etti.

Janukonis, Bakan Fidan'ın Litvanya'ya ziyaretinin, işbirliğinin kapsamını genişletme yönündeki karşılıklı taahhüdü yeniden teyit ettiğini belirterek, Litvanya ile Türkiye'nin transatlantik güvenlik ve işbirliği anlayışını paylaşan güvenilir NATO müttefikleri olduğunu söyledi.

Kolektif güvenliğin önemine vurgu yapan Janukonis, "Türkiye'nin Baltık Denizi ve diğer bölgelerdeki güvenliğe katkısını takdir ediyoruz, ülkenizin bölgesel ve küresel rolü etkileyici bir şekilde büyümüştür." ifadesini kullandı.

Janukonis, ülkesinin Türkiye'nin AB üyelik sürecine desteğini yineledi.

Resepsiyon, müzik dinletisi ve yemek ikramıyla sona erdi.