Litvanya Restorasyon Günü Ankara'da Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Litvanya Restorasyon Günü Ankara'da Kutlandı

Litvanya Restorasyon Günü Ankara\'da Kutlandı
17.02.2026 22:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Litvanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Restorasyon Günü'nde resepsiyon düzenleyerek dostluk vurgusu yaptı.

Litvanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Litvanya Restorasyon Günü vesilesiyle başkentte resepsiyon verdi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel ve Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Marius Janukonis'in yanı sıra davetliler katıldı.

Bakan Yardımcısı Bozay, Litvanya Restorasyon Günü'nün kutlandığı resepsiyonda yaptığı konuşmada, "Bugün, Litvanya'nın milli gününü kutlarken, karşılıklı saygı ve dayanışma ile kıtamız ve ötesinde barış, istikrar ve refaha yönelik ortak taahhüt temelinde ilerleyen Türkiye-Litvanya dostluğunu da kutluyoruz." dedi.

İkili ilişkilerin istikrarlı şekilde geliştiğini ve başta NATO olmak üzere uluslararası platformlarda yakın işbirliğinin sürdüğünü aktaran Bozay, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın geçen ay Litvanya'yı ziyaret etmesinin ülkeler arasındaki diyaloğun derinliğini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Bozay, Litvanya'nın, Türkiye'nin AB üyelik sürecine verdiği desteği takdirle karşıladıklarının altını çizerek, Türkiye ile AB arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin ortak gelecek bakımından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

"NATO müttefikleri olarak, Avrupa-Atlantik güvenliğinin muhafazasında dayanışma içinde birlikte hareket ediyoruz. Giderek belirsiz bir hal alan güvenlik ortamında, müttefikler arasındaki dayanışmanın önemi her zamankinden fazladır." ifadelerini kullanan Bozay, Türkiye'nin Baltık bölgesindeki müttefikleriyle dayanışmasını sürdürmekte kararlı olduğunu dile getirdi."

Bozay, Avrupa'nın ekonomik güvenliği, dayanıklılığı ve savunma kapasitesini güçlendirmek için birlikte çalışmaları gerektiğini belirterek, karşılıklı ticaret ve yatırımların potansiyeline dikkati çekti.

Müttefiklik vurgusu

Büyükelçi Janukonis, ülkesindeki restorasyonun 108'inci yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Bu günü, özgürlüğün değerini ve bedelini çok iyi bilen Türk dostlarımızla birlikte kutluyoruz ve karanlık yıllarda Litvanya'nın işgalini asla tanımayan Türkiye Cumhuriyeti'ne özellikle teşekkür ediyoruz." dedi.

Litvanya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden tesisinin 35'inci yılına girildiğini hatırlatan Janukonis, siyasi diyalog, ekonomik ilişkiler ile kültürel ve insanlar arası temaslarla gelişen ortaklıktan gurur duyduğunu ifade etti.

Janukonis, Bakan Fidan'ın Litvanya'ya ziyaretinin, işbirliğinin kapsamını genişletme yönündeki karşılıklı taahhüdü yeniden teyit ettiğini belirterek, Litvanya ile Türkiye'nin transatlantik güvenlik ve işbirliği anlayışını paylaşan güvenilir NATO müttefikleri olduğunu söyledi.

Kolektif güvenliğin önemine vurgu yapan Janukonis, "Türkiye'nin Baltık Denizi ve diğer bölgelerdeki güvenliğe katkısını takdir ediyoruz, ülkenizin bölgesel ve küresel rolü etkileyici bir şekilde büyümüştür." ifadesini kullandı.

Janukonis, ülkesinin Türkiye'nin AB üyelik sürecine desteğini yineledi.

Resepsiyon, müzik dinletisi ve yemek ikramıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Diplomasi, Politika, Litvanya, Ekonomi, Savunma, Ankara, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Litvanya Restorasyon Günü Ankara'da Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
Mike Tyson yine maça çıkacak İşte rakibi Mike Tyson yine maça çıkacak! İşte rakibi
11 ayın sultanı Ramazan başlıyor İşte il il sahur ve iftar saatleri 11 ayın sultanı Ramazan başlıyor! İşte il il sahur ve iftar saatleri

22:36
İtalya’ya çok avantajlı gidiyoruz Galatasaray, Juventus’u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
22:36
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
22:33
Güzellik filtresi azizliği: Tek bir saniye 140 bin takipçiye mal oldu
Güzellik filtresi azizliği: Tek bir saniye 140 bin takipçiye mal oldu
21:23
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor Detaylar belli oldu
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor! Detaylar belli oldu
21:14
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis’ten ilk açıklama
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama
20:46
Erzurum’da mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu
Erzurum'da mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu
20:00
Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi
Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi
19:48
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler’de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 23:03:29. #7.11#
SON DAKİKA: Litvanya Restorasyon Günü Ankara'da Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.