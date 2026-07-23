LiuGong, Endonezya'da Yeşil Sanayi Parkı Kurdu

BATI CAVA, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çinli iş makinesi üreticisi LiuGong çarşamba günü Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde yeşil ve akıllı sanayi parkının temelini attı. Etkinliğe hükümet yetkilileri, sektör ortakları ve müşterilerin de aralarında bulunduğu 300'den fazla kişi katıldı.

2027'nin ilk yarısında faaliyete geçmesi planlanan tesis, Endonezya'nın elektrikli ağır iş makinelerine yönelik ilk üretim tesisi olacak.

Projenin, Endonezya'nın LiuGong'un Asya-Pasifik bölgesindeki önemli üretim merkezlerinden biri haline gelmesine de katkı sağlaması bekleniyor.