Liverpool Piskoposu Perumbalath Taciz İddiaları Nedeniyle Emekli Oldu - Son Dakika
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Liverpool Piskoposu Perumbalath Taciz İddiaları Nedeniyle Emekli Oldu

İngiltere Kilisesi Liverpool Piskoposu John Perumbalath, taciz iddiaları nedeniyle emeklilik kararı aldı.

30.01.2025 20:49
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İngiltere Kilisesi'nin Liverpool Piskoposu John Perumbalath, kendisine biri piskopos olarak görev yapan iki kadın tarafından taciz suçlaması yöneltilmesinin ardından emeklilik kararı alarak görevini bıraktığını duyurdu.

Perumbalath, yayımladığı yazılı açıklamada, Kral 3. Charles ve York Başpiskoposu'nu bilgilendirerek emeklilik kararı aldığını belirtti.

Hakkındaki taciz iddialarını haber yapmak isteyen bir televizyonun geçen hafta kendisine ulaştığını kaydeden Perumbalath, "Bu iddialar ortaya çıktığından beri yanlış bir şey yapmadığımı ve yapmamaya devam edeceğimi sürekli olarak belirttim. Bu iddialar 2023'te ortaya atıldı, uzmanlar tarafından incelendi ve ispatlanamadı. İlk iddia polis tarafından da incelendi ve başka bir işlem yapılmasına gerek görülmedi. Buna rağmen medya beni hedef aldı ve bu iddialar gerçekmiş gibi davrandı." ifadelerini kullandı.

Görevleri nedeniyle hakkında yürütülen soruşturmalardan da olumsuz sonuçlar almadığını anlatan Perumbalath, hakkında çıkan haberlerin oluşturduğu etki nedeniyle "savunulamaz" hale getirildiğini öne sürdü.

Perumbalath, bir hatadan dolayı istifa etmediğini vurgularken, bölgeden sorumlu York Başpiskoposu Stephen Cottrell, emeklilik talebinin kabul edildiğini ve yeni piskoposun ilerleyen günlerde atanacağını açıkladı.

İngiltere Kilisesi'nin Ruhani Lideri de tacize göz yumduğu iddiaları üzerine istifa etmişti

Perumbalath hakkında biri piskopos olarak görev yapan iki kadın taciz iddiasında bulunmuştu.

Kadınlardan biri 2019 ve 2023'te iki kere Perumbalath'ın elle tacizine maruz kaldığını ifade ederken, kilisede görevli kadın piskopos ise 2023'te cinsel tacize uğradığını söylemişti.

İddialar üzerine 2023'te kilisede bir soruşturma yapılmış ancak geçen hafta ulusal bir televizyon konuyu kamuoyuna duyurmuştu.

Liverpool Kilisesi, kadın piskoposun yaşadığı olayın kilise emniyetiyle ilgili olduğunu belirtirken, diğer kadının yaşadığı olayın ise görevi kötüye kullanma olarak ele alındığını açıklamıştı.

İngiltere Kilisesi'nin Ruhani Lideri ve Canterbury Başpiskoposu Justin Welby de kilisede yaşanan taciz iddiaları karşısında gerekli önlemleri almadığı ve tacize göz yumduğu iddiaları üzerine Kasım 2024'te görevinden istifa etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Liverpool Piskoposu Perumbalath Taciz İddiaları Nedeniyle Emekli Oldu - Son Dakika

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