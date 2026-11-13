Lodosun savurduğu kurye motosikleti Bursa'da otomobile çarparak devrildi - Son Dakika
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Lodosun savurduğu kurye motosikleti Bursa'da otomobile çarparak devrildi

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Lodosun savurduğu kurye motosikleti Bursa\'da otomobile çarparak devrildi
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Bursa'da Ankara Yolu Caddesi'nde kuryenin kullandığı motosiklet, hızı zaman zaman 74 kilometreye ulaşan lodosun etkisiyle savrulup bir otomobile çarparak devrildi. Motosikletin savrulma ve çarpma anı, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

LODOSTA SAVRULAN MOTOSİKLET, OTOMOBİLE ÇARPTI

Bursa'da Ankara Yolu Caddesi'nde kuryenin kullandığı motosiklet, saatteki hızı zaman zaman 74 kilometre hıza ulaşan lodosta savrularak otomobile çarpıp, devrildi. O anlar, aynı istikamette seyir halinde olan başka bir otomobilin araç kamerasıyla görüntülendi.

Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: DHA
Trafik KazalarıYerel HaberlerMotosikletOtomobilGüncelAnkaraBursaSon Dakika

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