Lodosun savurduğu kurye motosikleti Bursa\'da otomobile çarparak devrildi

LODOSTA SAVRULAN MOTOSİKLET, OTOMOBİLE ÇARPTI

Bursa'da Ankara Yolu Caddesi'nde kuryenin kullandığı motosiklet, saatteki hızı zaman zaman 74 kilometre hıza ulaşan lodosta savrularak otomobile çarpıp, devrildi. O anlar, aynı istikamette seyir halinde olan başka bir otomobilin araç kamerasıyla görüntülendi.

Yiğithan HÜYÜK/BURSA,