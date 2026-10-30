Londra Belediye Başkanı Khan, kentleri karbon salımının yüzde 70'inden sorumlu gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Londra Belediye Başkanı Khan, kentleri karbon salımının yüzde 70'inden sorumlu gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, kentlerin küresel karbon salımının yüzde 70'ini gerçekleştirdiğini belirterek çözümde sorumlulukları olduğunu söyledi. Khan, gelecek ay Antalya'daki COP31'e katılıp ilk kez belediye başkanlarının büyük rol oynayacağını açıkladı.

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, dünyada karbon emisyonunun yüzde 70'ini gerçekleştiren kentlerin iklim değişikliğinin sorumlularından olduğunu belirterek "Bunun çözümünde de sorumluluğumuzun olduğunu düşünüyorum. Sorumlusu olduğumuz için çözebiliriz de." dedi.

Gelecek ay Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katılacak olan Khan, ziyareti öncesinde AA muhabirine, şehirlerin iklim değişikliğiyle mücadeleye katkısı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'ye resmi ziyaret düzenleyen ilk Londra Belediye Başkanı olduğunu belirten Khan, "COP31, konuştuğum Türk arkadaşlar için büyük bir gurur kaynağı. Bu konferansa katılan dünya liderleri, ulusal liderler, kent liderleri, iş dünyası ve gençler, Antalya'da bir araya gelerek iklim değişikliğini ele alacak." dedi.

Khan, Antalya'nın ardından yatırım ilişkilerini de ele almak için İstanbul'a gideceğini dile getirerek "Londra'da yüz binlerce Türk kökenli Londralı var. Hepimiz, iklim değişikliği, aşırı sıcaklar, kuraklık ve depremler gibi aynı sorunlarla karşı karşıyayız. Bu nedenle bir araya gelip bu sorunlara birlikte çözümler aramamız çok önemli." diye konuştu.

Kentlerin iklim değişikliği üzerindeki olumsuz etkilerine ve mücadelede üstlenebilecekleri rollere dikkati çeken Khan, şunları söyledi:

"Eğer geri dönüp tarihe bakarsak kentlerin iklim değişikliğine yol açarak bugün karşı karşıya bulunduğumuz felaketin sorumlusu olduğunu görürsünüz. Dünya genelinde şehirler, küresel karbon salımının yüzde 70'ini gerçekleştiriyor. Bunun çözümünde de sorumluluğumuzun olduğunu düşünüyorum. Sorumlusu olduğumuz için çözebiliriz de. Ben aynı zamanda dünyanın en büyük 97 şehrinin oluşturduğu C40'ın (C40 Şehirleri İklim Liderliği Ağı) eş başkanıyım. Kentlerimizde toplamda 900 milyonluk bir nüfus yaşıyor. İklim değişikliğiyle mücadeleye öncülük ediyoruz. Üçte ikimizin karbon salınımı zirveye ulaşmıştı ancak bunu düşürüyoruz. Hava kalitesini iyileştiriyoruz. İklim krizini güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, elektrikli araçlar ve hava temizliği alanlarında yeşil istihdam üretmek için kullanıyoruz."

"Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapması, Türk halkı için gurur kaynağı olmalı"

Khan, COP31'in de bu anlamda önceki konferanslardan farklı olarak öne çıktığının altını çizerek, "Sadece ulusal liderler ve başkanların buluştuğu diğer COP'ların aksine bu yıl ilk kez belediye başkanları ve bölgesel liderler de büyük bir rol oynayacak çünkü bizim bazı çözümlerimiz var." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye'ye ve Londra'da yaşayan Türklere seslenen Khan, "Cumhuriyet Bayramı sadece Türkiye ile bağı olanlar için değil herkes için önemli. Yüz binlerce Türkiye kökenli Londralı, Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor." dedi.

Khan, Türkiye'nin binlerce yıllık zengin tarihine işaret ederek "Türkiye'nin binlerce yıl öncesine uzanan zengin tarihini biliyoruz ancak son 103 yılda Türkiye'nin bu muhteşem geçmişin üzerine yeni kazanımlar inşa ettiğine tanıklık ettik. Türkiye'nin Antalya'da COP31'e ev sahipliği yapması, Türk halkı ve Türkiye'yle bağı olanlar için bir gurur kaynağı olmalı. Herkese mutlu bir Cumhuriyet Bayramı diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
AntalyaLondraGüncelCOP31DünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 kayıp kadının izi aynı eve çıktı İçeriden çıkanlar korkunç 7 kayıp kadının izi aynı eve çıktı! İçeriden çıkanlar korkunç
Galatasaray’a şok Bu görüntünün bedeli ağır oldu Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu
Van Gölü’nde korkutan tablo Son 10 yılda olanlar şaşırttı Van Gölü'nde korkutan tablo! Son 10 yılda olanlar şaşırttı
Fenerbahçe’den Pep Guardiola bombası Saniyesinde yanıt verdi Fenerbahçe'den Pep Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi
Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar Türkiye yerine BAE’ye destek Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar! Türkiye yerine BAE'ye destek
Polis, vaiz, öğretmen, doktor... Memurların dört gözle beklediği zamlı maaş tablosu ortaya çıktı Polis, vaiz, öğretmen, doktor... Memurların dört gözle beklediği zamlı maaş tablosu ortaya çıktı
11:37
Sınıf öğretmenliğinde değişiklik masada Bakan Tekin: Öğretmenler istemezse vazgeçilecek
Sınıf öğretmenliğinde değişiklik masada! Bakan Tekin: Öğretmenler istemezse vazgeçilecek
11:36
Trafik denetiminde yeni dönem Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek
Trafik denetiminde yeni dönem! Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek
11:06
Binance saldırısında yeni gelişme Hackerlar milyarları başka kripto paralara çevirdi, piyasalar çakıldı
Binance saldırısında yeni gelişme! Hackerlar milyarları başka kripto paralara çevirdi, piyasalar çakıldı
10:42
TDT Liderler Zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
TDT Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
10:30
Neler yapmış neler Güllü’nün kızı Tuğyan’ın olay görüntüleri
Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri
10:20
Altın yatırımcısı şokta Kimse bu kadarını beklemiyordu
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 11:46:30. #7.13#
SON DAKİKA: Londra Belediye Başkanı Khan, kentleri karbon salımının yüzde 70'inden sorumlu gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android