Londra Belediye Başkanı Khan, kentleri karbon salımının yüzde 70'inden sorumlu gördü

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, dünyada karbon emisyonunun yüzde 70'ini gerçekleştiren kentlerin iklim değişikliğinin sorumlularından olduğunu belirterek "Bunun çözümünde de sorumluluğumuzun olduğunu düşünüyorum. Sorumlusu olduğumuz için çözebiliriz de." dedi.

Gelecek ay Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katılacak olan Khan, ziyareti öncesinde AA muhabirine, şehirlerin iklim değişikliğiyle mücadeleye katkısı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'ye resmi ziyaret düzenleyen ilk Londra Belediye Başkanı olduğunu belirten Khan, "COP31, konuştuğum Türk arkadaşlar için büyük bir gurur kaynağı. Bu konferansa katılan dünya liderleri, ulusal liderler, kent liderleri, iş dünyası ve gençler, Antalya'da bir araya gelerek iklim değişikliğini ele alacak." dedi.

Khan, Antalya'nın ardından yatırım ilişkilerini de ele almak için İstanbul'a gideceğini dile getirerek "Londra'da yüz binlerce Türk kökenli Londralı var. Hepimiz, iklim değişikliği, aşırı sıcaklar, kuraklık ve depremler gibi aynı sorunlarla karşı karşıyayız. Bu nedenle bir araya gelip bu sorunlara birlikte çözümler aramamız çok önemli." diye konuştu.

Kentlerin iklim değişikliği üzerindeki olumsuz etkilerine ve mücadelede üstlenebilecekleri rollere dikkati çeken Khan, şunları söyledi:

"Eğer geri dönüp tarihe bakarsak kentlerin iklim değişikliğine yol açarak bugün karşı karşıya bulunduğumuz felaketin sorumlusu olduğunu görürsünüz. Dünya genelinde şehirler, küresel karbon salımının yüzde 70'ini gerçekleştiriyor. Bunun çözümünde de sorumluluğumuzun olduğunu düşünüyorum. Sorumlusu olduğumuz için çözebiliriz de. Ben aynı zamanda dünyanın en büyük 97 şehrinin oluşturduğu C40'ın (C40 Şehirleri İklim Liderliği Ağı) eş başkanıyım. Kentlerimizde toplamda 900 milyonluk bir nüfus yaşıyor. İklim değişikliğiyle mücadeleye öncülük ediyoruz. Üçte ikimizin karbon salınımı zirveye ulaşmıştı ancak bunu düşürüyoruz. Hava kalitesini iyileştiriyoruz. İklim krizini güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, elektrikli araçlar ve hava temizliği alanlarında yeşil istihdam üretmek için kullanıyoruz."

"Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapması, Türk halkı için gurur kaynağı olmalı"

Khan, COP31'in de bu anlamda önceki konferanslardan farklı olarak öne çıktığının altını çizerek, "Sadece ulusal liderler ve başkanların buluştuğu diğer COP'ların aksine bu yıl ilk kez belediye başkanları ve bölgesel liderler de büyük bir rol oynayacak çünkü bizim bazı çözümlerimiz var." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye'ye ve Londra'da yaşayan Türklere seslenen Khan, "Cumhuriyet Bayramı sadece Türkiye ile bağı olanlar için değil herkes için önemli. Yüz binlerce Türkiye kökenli Londralı, Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor." dedi.

Khan, Türkiye'nin binlerce yıllık zengin tarihine işaret ederek "Türkiye'nin binlerce yıl öncesine uzanan zengin tarihini biliyoruz ancak son 103 yılda Türkiye'nin bu muhteşem geçmişin üzerine yeni kazanımlar inşa ettiğine tanıklık ettik. Türkiye'nin Antalya'da COP31'e ev sahipliği yapması, Türk halkı ve Türkiye'yle bağı olanlar için bir gurur kaynağı olmalı. Herkese mutlu bir Cumhuriyet Bayramı diliyorum." diye konuştu.