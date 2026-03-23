Londra'da Ambulansta Kundaklama

Londra'da gönüllü ambulans hizmeti veren Yahudi kuruluşu Hatzola'ya ait 4 ambulans kundaklanırken, polis olayın "antisemitik nefret suçu" olarak incelendiğini açıkladı.

Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamaya göre, saat 01.45'te (TSİ 04.45) kentin kuzeybatısındaki Golders Green bölgesinde gönüllü ambulans hizmeti veren "Hatzola" adlı Yahudi kuruluşa ait 4 ambulansın kundaklandığı ihbarı alındı.

Ambulanslardaki oksijen ve gaz tüplerinin yangının etkisiyle patladığı aktarıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araçlara müdahale ederken polis çevredeki bazı binaları boşalttı. Çevrede güvenlik önlemlerini artıran Londra Polisi, olayın "antisemitik nefret suçu" olarak inceleneceğini bildirdi.

Başkomiser Sarah Jackson, kundaklama eyleminin bölgedeki halkta endişeye neden olduğunu ifade etti.

Güvenlik kamerası görüntülerinde araçların ateşe verilme anlarının yer aldığını anlatan Jackson, bilgi sahibi olanlardan destek istedi.

Londra İtfaiyesi ise yangına 40 itfaiyeciyle müdahale ettiklerini, olayda ölü ve yaralı bulunmadığını açıkladı.

"Antisemitizmin toplumumuzda yeri yoktur"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da olaya ilişkin İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, "Bu korkunç bir antisemitik saldırıdır. Düşüncelerimiz bölgede bulunanlar ve anlaşılabilir şekilde endişelenen herkesle." dedi.

Ülke genelindeki Yahudi toplumunun derinden endişeli olduğunu belirten Starmer, "Antisemitizmin toplumumuzda yeri yoktur. Böyle anlarda omuz omuza olmamız çok önemli." diye konuştu.