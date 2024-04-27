Londra'da Filistin Destekçileri Gazze İçin Ateşkes Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Londra'da Filistin Destekçileri Gazze İçin Ateşkes Çağrısı Yaptı

Londra\'da Filistin Destekçileri Gazze İçin Ateşkes Çağrısı Yaptı

Londra'nın başkenti Londra'da Filistin destekçisi yüz binlerce kişinin katıldığı, 'Gazze'de acil ateşkes' çağrısıyla 12'nci kez ulusal yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe sivil toplum kuruluşları, sendikalar, siyonizm karşıtı Yahudiler, sağlık çalışanları, öğretmenler ve öğrencilerden oluşan çok çeşitli gruplar katıldı. Göstericiler, İsrail'in Gazze'deki 'soykırım' suçlarına ortak olmakla itham ettikleri İngiliz hükümetini de protesto etti ve İsrail'e silah satışına son verilmesini istedi. Ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) finansal desteğin yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

27.04.2024 17:33
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İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin destekçisi yüz binlerce kişinin katıldığı, " Gazze'de acil ateşkes" çağrısıyla 12'nci kez ulusal yürüyüş düzenlendi.???????

Başkentteki parlamento binasının önünde başlayan yürüyüşe, sivil toplum kuruluşları (STK), sendikalar, siyonizm karşıtı Yahudiler, sağlık çalışanları, öğretmenler ve öğrencilerden oluşan çok çeşitli gruplar katıldı.

Kuzey İrlanda Bölgesel Hükümeti Başbakanı Michelle O'Neill ile Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot da katılımcılar arasında yer aldı.

UNRWA'ya finansal desteğin yeniden başlatılması çağrısı

"Gazze'de soykırım var" ve "İsrail terör devleti" yazılı pankartlar taşıyarak "İsrail işgaline son ver", "Özgür Filistin" sloganları atan göstericiler, parlamentodan şehrin simge mekanlarından Hyde Park'a doğru yürüdü.

Filistin destekçisi göstericiler, yürüyüş güzergahı boyunca İsrail'in Gazze'deki "soykırım" suçlarına ortak olmakla itham ettikleri İngiliz hükümetini de protesto etti ve İsrail'e silah satışına son verilmesini istedi.

Gazze için düzenlenen 12'nci ulusal yürüyüşe katılan göstericiler ayrıca, İngiliz hükümetine seslenerek, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) finansal desteğin yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

"Kuzey İrlanda halkı, Filistin halkıyla derin empati kuruyor"

Kuzey İrlanda Bölgesel Hükümeti Başbakanı O'Neill, Hyde Park'ta kurulan platformda yaptığı konuşmada, "Gazze'de yaşananlar çağımızın en ağır insan hakları ihlalidir. İsrail, 6 ayı süren işgal boyunca 15 bini çocuk 35 binden fazla kişiyi ayrım gözetmeksizin katletti." ifadelerini kullandı.

O'Neill, Batı Şeria'daki Filistinlilerin de acımasızca katledildiğinin altını çizerek, Kuzey İrlanda halkının, sömürgecilik ve işgal deneyimleri nedeniyle Filistin halkıyla derin empati kurduğunu dile getirdi.

İrlanda'nın zor kazanılan barışın değerini bildiğini söyleyen O'Neill, "Hiçbir çatışma çözümsüz değildir, barış her zaman mümkündür." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 388 Filistinli öldürüldü, 77 bin 437 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 491 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 287 Hizbullah mensubu, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 12 asker öldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Londra'da Filistin Destekçileri Gazze İçin Ateşkes Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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