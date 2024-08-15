Londra'da Filistin Destekçileri İsrail'in Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
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Londra'da Filistin Destekçileri İsrail'in Saldırılarını Protesto Etti

Londra'da Filistin'e destek gösterisine katılanlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek, soykırımın normalleştirildiğini düşünüyor.

15.08.2024 19:16
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İngiltere'nin başkenti Londra'da, aralarında Holokost'tan kurtulan bir babanın oğlunun da bulunduğu, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden Filistin destekçileri, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de "soykırıma" varan saldırılarının normalleştirildiğini düşünüyor.

Londra'da Filistin'e destek gösterisine katılanlar arasında yer alan Mark Etkind, AA muhabirine, İkinci Dünya Savaşı'nda Holokost'tan kurtulan bir babanın oğlu olduğunu söyledi.

Etkind, İsrail'in ve ABD ile İngiltere başta olmak üzere müttefiklerinin, İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudilerin yaşadıklarını, Gazze Şeridi'nde olanları haklı göstermek için kullandıklarını ve bunun korkunç olduğunu dile getirdi.

Babasının, İkinci Dünya Savaşı'nda Lodz gettosu ve Buchenwald dahil çeşitli toplama kamplarından kurtulduğunu anlatan Etkind, "Bir diğer deyişle, geçen yüzyıldaki soykırımı, bugünkü soykırımı haklı göstermek için kullanıyorlar. Şimdi, soykırımı haklı göstermekten ziyade bunu, Holokost anısına hakaretten başka bir şey olarak değerlendirmek zor." dedi.

Etkind, Batılı güçlerin, "boş ateşkes çağrısı yaparken İsrail'i yılmadan silahlandırdığını ve desteklediğini" belirterek şunları ifade etti:

"Eğer deli bir çocuğun evinizdeki eşyaları yok etmeyi bırakmasını istiyorsanız ona alev silahı ve makineli tüfek vermezsiniz. Hatta bunu yaparsanız Gazze'deki her ölümden eşit seviyede sorumlusunuz. Korkarım, İngiltere ve ABD hükümetleri, Gazze'de belki 100 bin kadar kişinin ölümünden doğrudan sorumlu."

"Toplu katliam normalleştiriliyor"

Etkind, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki Filistinlilerin her gün karşı karşıya kaldığı tehlikelerin yanı sıra bu durumun dünyanın geri kalanı için de endişe verici olduğunu belirtti.

"Toplu katliamın normalleştirildiğini" kaydeden Etkind, bu konuda harekete geçmeleri için politikacılara daha fazla baskı uygulanması gerektiğini vurguladı.

Etkind, İngiltere'de seçilen yeni hükümetin İsrail'in saldırılarını desteklemeyi seçtiğini söyledi.

Saldırıları durdurmak için daha fazlası yapılmadığı sürece sadece Gazze'dekilerin değil herkesin korkması gerektiğini ifade eden Etkind, İngiltere'deki tüm kurumların "soykırım sonlanana kadar" kapatılması gerektiğini savundu.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları "insanlık dışı"

Diğer bir gösterici Jane, İsrail'in Gazze'deki Et-Tabiin Okulu'na saldırısının "affedilemez" olaylar listesine bir yenisini eklediğini söyledi.

Jane, saldırılara ilişkin "1948'den bu yana gördüklerimizden farklı değil. Bu, 7 Ekim ve 8 Ekim'den bu yana gördüklerimizden farklı değil. Bu insanlık dışı." dedi.

Ülkelerin ateşkes sağlanması için daha güçlü çağrıda bulunması gerektiğini vurgulayan Jane, bunun, İsrail ile bağlantıları olan ya da İsrail'e silah sağlayan bazı ülkeler için kolay olmayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Protestolara katılan Filistin destekçisi bir öğrenci de okul saldırısını "İsrail'in barbarlığının başka bir örneği" şeklinde niteledi.

Öğrenci, bu protestonun, insanlara İsrail'e silah satışını durdurmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaları gerektiğine dair bir hatırlatma olduğunu belirterek, "Çünkü atılan tüm bombalar bebekleri katlediyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Londra'da Filistin Destekçileri İsrail'in Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika

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