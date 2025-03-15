Londra'da Filistin İçin Büyük Gösteri - Son Dakika
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Londra'da Filistin İçin Büyük Gösteri

On binlerce kişi, Londra'da İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını protesto etti.

15.03.2025 20:16
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İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanan on binlerce kişi, İsrail'in Gazze ablukası ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Londra'daki Green Park istasyonu yakınlarında toplanan on binlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki aç bırakma politikalarını ve Batı Şeria'daki saldırılarını protesto etti.

Göstericiler, yürüyüş sırasında ellerinde Filistin bayraklarının yanı sıra "Nehirden denize özgür Filistin", "Boykot, Tecrit ve Yaptırım" ve "Etnik temizliğe hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Gazze'deki duruma sessiz kaldığı gerekçesiyle İngiliz hükümetini de eleştiren Filistin destekçileri, İsrail'e silah satışı ve diplomatik desteği nedeniyle İngiltere'yi "İsrail'in suç ortağı olmakla" itham etti.

Göstericiler, daha sonra Piccadilly Circus meydanı ve ardından Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı'na doğru yürüyüş başlattı.

Yürüyüşe, iktidardaki İşçi Partisinin eski lideri ve bağımsız milletvekili Jeremy Corbyn ve The Crown dizisinde Dodi Al Fayed'i canlandıran oyuncu Khalid Abdalla da katıldı.

İsrail yanlıları da karşı gösteri düzenledi

İsrail yanlısı küçük bir grup da Filistin destekçilerinin yürüyüşü sırasında güzergah üzerindeki Leicester Meydanı yakınlarında ellerinde bayraklar ve pankartlarla karşı gösteri düzenledi.

İngiliz polisi iki grubun karşı karşıya geldiği güzergah boyunca yoğun güvenlik önlemleri aldı.

İsrail'in yardımların girişini ve elektrik tedarikini kesme kararı

İsrail, Hamas'la sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı almıştı.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen de 9 Mart'ta Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini derhal kesme kararı aldıklarını açıklamıştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkesin ilan edildiği 19 Ocak'a kadar Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14 bini enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli öldü, 2 milyon kişi yerinden edildi.

Hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulların da hedef alındığı saldırılarda Gazze'deki altyapının yüzde 88'i yok edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Londra'da Filistin İçin Büyük Gösteri - Son Dakika

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