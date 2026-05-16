Londra'da Filistin İçin Destek Yürüyüşü

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Nekbe'nin (Büyük Felaket) 78. yılı dolayısıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Filistin'e destek veren sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla, Londra'nın Kensington bölgesinde bir araya gelen Filistin destekçileri, sloganlar eşliğinde kentin merkezindeki Pall Mall bölgesine yürüdü.

Kentte aynı saatlerde yakın bir bölgede düzenlenen aşırı sağcıların "Krallığı Birleştir" yürüyüşü nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alınan yürüyüşe katılan göstericiler, "Özgür Filistin", "Nehirden denize Filistin özgür olacak" ve "İsrail'i silahlandırma" sloganları attı.

Hükümetin, İsrail'e destek veren tutumu ve İsrail'e silah satışının sürmesine karşı çıkan pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail'in Lübnan ve İran saldırılarına da tepki gösterdi.

"Batı Şeria'da işgal ve yasa dışı yerleşimler devam ediyor"

Yürüyüşün sona erdiği Pall Mall'da kurulan platformdan göstericilere seslenen iktidardaki İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn, 78 yıl önce Filistinlilerin 3'te 2'sinin topraklarından edildiğini, evlerine el konduğunu ve hayvanlarının öldürüldüğünü söyledi.

Filistinlilerin bugün Gazze'de bir soykırımla karşı karşıya olduğunun altını çizen Corbyn, "Büyük İsrail Planı devam ediyor. İsrail, Lübnan'ın güneyini işgal ederken gözünü Sina Yarımadası'na dikti. Batı Şeria'da işgal ve yasa dışı yerleşimler devam ediyor." dedi.

Corbyn, İngiliz hükümetinin yaşananlara tepkisiz kaldığını belirterek, Başbakan Keir Starmer'a karşı parti içinde bayrak açanlar olduğunu da ifade etti.

Starmer'ın bir darbeyle karşı karşıya olduğunu savunan Corbyn, "Keir'a ne oldu bilmiyorum. Darbeye karşı durabilecek mi bilmiyorum. Ama değişim istiyorsa dış politikayı değiştirmeli, kişileri değil. Silah satmayı ve Filistin destekçilerine karşı politikaları durdurmalı." diye konuştu.

Corbyn, kentte yapılan aşırı sağcıların yürüyüşüne de değinerek, "Nefretiniz başarılı olamayacak. Nefretiniz bir sosyal konut yapamaz, bir hastane yapamaz, bir çocuğu eğitemez, bir evsizi kurtaramaz. Değiştireceğiniz tek şey politikalar olur, biz de onlara karşı duracağız." ifadelerini kullandı.

"Filistinlilerin direniş ruhu yıkılmadı"

Britanya Müslüman Birliği (MAB) Başkanı Raghad Altikriti de konuşmasında, Nekbe'nin bir etnik temizlik projesi olduğunu belirterek, "Bu bir tarih değil, devam eden bir işgal, ayrımcılık ve soykırım projesidir. Son 2,5 yıldır süren Gazze soykırımı, bize uluslararası düzenin ve kurallara dayalı düzenin yıkıldığını gösterdi. İngiliz silahlarının İsrail'e satışının devamı ve İngiliz işbirliği, uluslararası hukuku görmezden gelmektir." ifadelerini kullandı.

Holokost mağduru Stephen Kapos da konuşmasında, Filistinlilerin Nekbe'den bu yana İsrail tarafından aşağılanmaya devam ettiğini söyledi.

İsrail'deki hükümetin Filistinlilerle birlikte soykırım izleyen tüm dünyadaki insanları aşağıladığını kaydeden Kapos, "Bunları daha fazla tolere edemeyiz. Elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." dedi.

Kapos, bugün Filistinlilerin yaşadığını, bir holokost mağduru olarak Macaristan'da yaşadıklarının altını çizerek, "Bu korkunç dersi unuttuk mu? Danimarka'da polisin barışçıl göstericileri nasıl dövdüğünü gördük. Bunu Nazi Almanyası'nda görüyorduk. Direnişimiz, Filistin halkının kahramanca direnişinin bir yansımasıdır. Tüm aşağılama ve ezilmeye rağmen Filistinlilerin direniş ruhu yıkılmadı ve vazgeçmediler." diye konuştu.

31 kişi gözaltına alındı

Kentin Russell Square bölgesi ile İngiltere Parlamentosu arasındaki bölgede aşırı sağcı Tommy Robinson'un çağrısı ile "Krallığı Birleştir" yürüyüşü yapıldı.

Buraya katılan on binlerce eylemci, İslam ve göç karşıtı sloganlar atarken, hükümete de tepki gösterdi.

Londra Metropolitan Polisince yapılan açıklamada, kentte bugün 4 bin polisin görevlendirildiğini, iki eylemde ise gözaltına alınanların sayısının yerel saatle 17.00 (TSİ 19.00) itibarıyla 31 olduğunu bildirdi.

Nekbe

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri, Nekbe sırasında 1 milyona yakın Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi.

Siyonist çeteler, 70'ten fazla katliam yaptı ve bu olaylarda 15 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi.