Londra'da Filistin İçin Protesto - Son Dakika
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Londra'da Filistin İçin Protesto

Youth Demand grubu, Londra'da Gazze için ateşkes çağrısı yaparak trafiği kapattı.

05.04.2025 17:16
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İngiltere'de Filistin yanlısı eylemleriyle tanınan Youth Demand grubu, Gazze'de ateşkes çağrısı ve gözaltına alınan üyelerine destek amacıyla başkent Londra'nın ana arterlerinden Marylebone Caddesi'ni trafiğe kapattı.

Nisan ayı boyunca her gün Londra'da Filistin'le dayanışma eylemleri yapacağını duyuran grup üyeleri, ilk protesto için Londra'nın farklı noktalarında bir araya geldi.

Polisin bugünkü eylemi önlemesine engel olmak için küçük gruplar halinde farklı noktalarda buluşan protestocular, yerel saatle 14.00'te (TSİ 16.00) 6 şeritle kentin önemli ulaşım yollarından olan Marylebone Caddesi etrafında bir araya geldi.

Caddenin ünlü Baker Sokağı'yla kesiştiği kavşağı trafiğe kapatan eylemciler "Özgür Filistin", "Hemen ateşkes" ve "Hastaneleri, çocukları, Gazze'yi bombalamaya son ver" sloganları attı.

Bu sırada trafikte kalan bazı şoförler, araçlarını eylemcilerin üzerine sürdü. Yoldan geçenlerin de destek verdiği eylemcilere bir esnaf yiyecek dağıttı.

Yol kenarındaki bazı vatandaşlar eylemcilere tepki gösterirken protesto, yaklaşık 15 dakika sonra sona erdi.

Polise yakalanmadan ve gözaltına alınmadan eylemlerini sürdüreceklerini açıklayan Youth Demand protestocuları, gün boyu şehrin farklı noktalarındaki yolları trafiğe kapatarak 15'er dakikalık "baskın" eylemler yapacağını açıkladı.

Protestocular, grubun geçen hafta strateji belirlemek için yaptığı toplantıda gözaltına alınan 6 üyelerine destek için bu eylemi yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Youth Demand grubu, nisan boyunca yapacağı eylemlerin stratejisini belirlemek için 30 Mart'ta Hristiyan mezhebi olan Quaker'lara (Kuveykır) ait bir mekanda toplanmıştı.

Polisin mekana zorla girerek yaptığı baskında 6 Youth Demand üyesi gözaltına alınırken etkinliğe yapılan polis baskınına tepkiler gelmişti.

Londra Polisinin bir ibadethaneye baskın yapmasını eleştiren çok sayıda sivil toplum örgütü, Youth Demand toplantısında yasaların ihlal edilmediğini öne sürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Londra'da Filistin İçin Protesto - Son Dakika

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