Londra'da Filistin İçin Yürüyüş - Son Dakika
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Londra'da Filistin İçin Yürüyüş

Yüz binlerce kişi, Gazze'deki soykırımı durdurmak için Londra'da yürüyüş yaptı.

17.05.2025 18:47
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İngiltere'nin başkenti Londra'da yüz binlerce kişi, Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe'nin (Büyük Felaket) 77. yılında İsrail'in Gazze'deki soykırımına son verilmesi çağrısıyla yürüdü.

Başkentin birçok noktasında toplandıktan sonra ana yürüyüş için Waterloo Tren İstasyonu yakınlarında bir araya gelen yüz binlerce gösterici, Nekbe'nin 77. yılında Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı'na doğru yürüyüş başlattı.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan ve kefiye giyen göstericiler, "Gazze'de soykırımı durdurun", "Özgür Filistin" ve "İsrail terör devleti" şeklinde sloganlar attı.

Protestocular, yürüyüş güzergahı boyunca İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik kuşatmasına ve 2 milyondan fazla Filistinlinin kasıtlı olarak açlığa mahkum edilmesine son verilmesini talep etti.

Filistin destekçisi göstericiler, İngiltere'nin İsrail'e siyasi, diplomatik ve ekonomik destek verdiğini belirterek, Gazze'deki soykırımın suç ortağı olduğu gerekçesiyle İngiltere'ye de tepki gösterdi.

Yürüyüşe, ünlü The Crown dizisi oyuncusu Khalid Abdalla, ünlü İngiliz aktris Juliet Stevenson ve eski bir ABD askeri ve diplomatı Ann Wright de katılarak destek verdi.

"Gazze'de soykırım 77 yıldır devam ediyor"

Yürüyüşün ardından Downing Sokağı'nda kurulan platformda yapılan konuşan Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot, Gazze'de soykırımın 7 Ekim'de başlamadığını, 77 yıldır devam ettiğini söyledi.

Zomlot, İsrail'in Gazze'ye yönelik aylardır süren saldırılarına rağmen ülkelerin halen İsrail'i silahlandırmaya devam ettiğini dile getirerek, "Sizlere yazıklar olsun." dedi.

İsrail'in Gazze'nin tamamını yerle bir ettiğine dikkati çeken Zomlot, "Benim doğduğum köy de yerle bir edildi, bütün anılarım, hatıralarım yerle bir edildi." ifadesini kullandı.

Zomlot, İsrail'in yardım girişine engel olması sebebiyle Gazze'de açlığın inanılmaz boyutlara ulaştığını vurgulayarak, "Herkes açlıkla mücadele ediyor. Doktorlar, gazeteciler, yardım çalışanları, herkes açlıktan ölüme terk edilmiş durumda." diye konuştu.

Etnik temizliğin sadece Gazze'de değil, Batı Şeria'da da devam ettiğini belirten Zomlot, şöyle devam etti:

"Bu sona ermeli. Şimdi ateşkes zamanı. Nekbe'nin tekrar olmasına izin veremeyiz. Filistin'i yeniden inşa edeceğiz. Gazze'yi, Refah'ı yeniden inşa edeceğiz. Daha fazla okul, ev, cami inşa edeceğiz."

İktidardaki İşçi Partisinin eski lideri ve bağımsız milletvekili Jeremy Corbyn de Gazze'de soykırım sürerken İngiltere'nin İsrail'e silah satışını sona erdirmediğini belirtti. Corbyn, "Soykırım devam ederken İsrail'e silah ihracatı arttı. İngiltere İsrail'in suç ortağı." ifadelerini kullandı.

İngiliz milletvekili Apsana Begum ise İsrail'in Gazze'de açlığı silah olarak kullandığının, aylardır yardım ve ilaç girişine izin vermediğinin altını çizerek, "Bunun olmasına destek olanlara ve ortak olanlara yazıklar olsun." dedi.

"Tarih onları mahkum edecek ve bir gün yaptıklarının hesabını verecekler"

Yürüyüşün ana organizatörlerinden Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) Başkanı Ben Jamal, yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Dışişleri Bakanı David Lammy'e tepki gösterdi.

Jamal, "Starmer ve Lammy, ebedi utançlarına rağmen, İsrail'in kasıtlı açlık ve toplu katliamına suç ortaklığı yapmayı bırakmaları için Gazze'den gelen umutsuz çağrılara hala kulak vermiyor." ifadesini kullandı.

Starmer ve Lammy'nin, ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını iddia etmeyi sürdürdüğünü aktaran Jamal, "Ancak İsrail ordusunu beslemeye ve devletinin suçlarını örtbas etmeye devam ettiklerini gördüğümüzde sözlerinin hiçbir anlamı kalmıyor. Tarih onları mahkum edecek ve bir gün yaptıklarının hesabını vereceklerdir." dedi.

Nekbe

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de, işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri, Nekbe sırasında yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Londra'da Filistin İçin Yürüyüş - Son Dakika

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