Londra'da Gazze'ye Destek Yürüyüşü: Gazzeli Kadınlarla Dayanışma

İngiltere'nin başkenti Londra'da Gazze'de ateşkes çağrısıyla toplanan 250 bin kişiye seslenen konuşmacılar, Gazzeli kadınlarla dayanışma çağrısında bulundu.

Birçok sivil toplum örgütünün çağrısıyla Hyde Park'ta toplanan ve ABD'nin Londra Büyükelçiliğine yürüyen eylemciler, Gazze'de ateşkes ve Filistin'le dayanışma istedi.

Kentte ekim ayından bu yana devam eden eylemlerin aksine bugünkü eylemde konuşmacılar, ülkede yarın kutlanacak Anneler Günü ve dün kutlanan Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlardan seçildi.

Yürüyüşün organizatörlerinden Filistin Dayanışma Kampanyası yöneticilerinden Louise Regan, aylardır düzenlenen eylemlerin "Barış yürüyüşü" olduğunu belirterek, şunları söyledi:

" İsrail'in ayrım yapmayan bombardımanlarında 30 binden fazla insan öldü. Bunların üçte ikisini kadın ve çocuklar oluşturuyor. Her gün 37 anne öldürülüyor. Gazze'deki 155 bin kadın şu an ya hamile ya da emziriyor. 7 Ekim'den bu yana çocuk düşürme oranı yüzde 300 arttı. Kadınlar kötü koşullardaki hastanelerde ve hijyenik olmayan çadırlarda doğum yapıyor. Kadınlar, anestezi olmadan sezaryen oluyor. Gazzeli annelerin yüzde 80'i çocuklarını doyurmak için kendileri öğünlerinden feragat ediyor. Çoğu anne süt üretemeyecek kadar yetersiz besleniyor. Bebek maması bulmak ise imkansız. Onurlu bir yaşam için gereken temel ihtiyaçlara ulaşamıyorlar. Regl olan kadınlar çadır bezi kullanıyor."

Dünya genelindeki protestoların Gazzeli kadınlar için devam etmesi gerektiğini söyleyen Regan, "Hükümet yürüyüşleri durdurmak istiyorsa önce İsrail'i silahlandırmayı bırakmalı ve ateşkes çağrısı yapmalıdır. Şunu bilmeleri gerekir ki ateşkes yapılana kadar yürümeye devam edeceğiz ve uzun vadeli adalet için mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Britanya Filistin Forumu Temsilcisi Farah Seymun da konuşmasında, Gazzeli kadınların hem soykırıma hem de kadın cinayetine maruz bırakıldığını belirterek, "Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Gazze'nin kaynakları insanları hayatta tutmaya yetmiyor. Dünya bizim sesimizi duyana ve anlamlı bir adım atana kadar yürümeye devam etmeliyiz. Bizler aşırılık yanlısı değiliz, ateşkes istiyoruz." diye konuştu.

Yürüyüşün organizatörlerinden Nükleer Silahsızlanma Kampanyası yöneticisi Kate Hudson ise konuşmasında Gazzeli kadınlarla dayanışma içinde olduğunu dile getirdi.

Hudson, "Gazzeli kadınların geleceklerini, evlerini ve özgür bir Filistin'i yeniden inşa etme kararlılığını destekliyoruz." derken, İsrail'in Gazze'de bilinçli bir açlık ve kıtlık ortamı oluşturduğunu söyledi.

İngiltere hükümetinin İsrail'e desteğini sona erdirip suçunu kabul etmek yerine Gazze'ye destek yürüyüşlerini organize edenleri hedef aldığını belirten Hudson, "Başbakana göre çeteyiz ve aşırılık yanlısıyız. Hangi fantezi dünyasında yaşıyor bilmiyorum ama ölümleri durdurmak için yorulmadan savaşan, İsrail savaş makinesini durdurmaya çalışan, demokrasiyi savunan, protesto etme hakkımızı savunan, insan haklarını korumaya çalışan ve uluslararası hukuku savunan bizleriz." diye konuştu.

Hudson, iktidardaki Muhafazakar Partili bazı milletvekillerinin göçmenlik, çok kültürlülük ve çoğulculuk karşıtı ifadelerini de hedef alarak, "Çok kültürlülüğün başarısız olduğunu söylüyorlar. Doğrusu ise bunun tam tersi. Bu protestolar çok kültürlülüğün başarılı olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Filistin Dayanışma Kampanyası, eyleme katılanların sayısının 250 binin üzerinde olduğunu açıkladı.