Londra\'da İran\'a Destek Gösterisi

İngiltere'nin başkenti Londra'daki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, İsrail'in ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Sivil toplum hareketi "Savaşı Durdur Koalisyonu" ve "Nükleer Silahsızlanma Kampanyası"nın çağrısıyla, ABD'nin Londra Büyükelçiliği önünde bir araya gelen göstericiler, İsrail'in ve ABD'nin saldırıları altındaki İran ile dayanışma sergiledi.

Ellerinde İran ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Trump, David Lammy, Keir Starmer utanın", "Ellerinizi Orta Doğu'dan çekin" ve "Özgür Filistin" sloganları attı.

"ABD ve Batı'nın geçmişteki müdahaleleri, rejim değişikliği adı altında işgal"

Gösteride kurulan platformda konuşan "Savaşı Durdur Koalisyonu" kurucularından John Rees, Afganistan, Irak ve Libya'daki Batı müdahalelerinin kanlı, faydasız ve yıkıcı sonuçlar doğurduğunu hatırlatarak, aynı senaryonun İran'da da tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı.

ABD'nin İran'a yönelik olası dış müdahale girişimine kesinlikle karşı olduklarının altını çizen Rees, "İran halkından başka hiç kimse İran hükümetini değiştirme hakkına sahip değildir." ifadesini kullandı.

Rees, ABD ve Batı'nın geçmişteki müdahalelerinin, rejim değişikliği adı altında işgal ve kontrol kurma amacına hizmet ettiğini dile getirdi.

"ABD'nin nükleer tesislere saldırıları oldukça tehlikeli"

Nükleer Silahsızlanma Kampanyası Genel Sekreteri Sophie Bolt da ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının "oldukça tehlikeli" ve uluslararası hukuka göre "yasa dışı" olduğunu ifade etti.

Bolt, "Şu anda radyasyon salınımı olmamış gibi görünüyor ancak bu saldırılar tekrarlanır ve radyasyon salınımı olursa, İran'ın her yerine ve muhtemelen diğer ülkelere de yayılabilir, insanları zehirleyebilir, toprakları ve nesilleri zehirleyebilir. Bu kesinlikle pervasızca." diye konuştu.