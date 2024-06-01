Londra'da İsrail'in Gazze saldırılarını protesto edenler gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Londra'da İsrail'in Gazze saldırılarını protesto edenler gözaltına alındı

Londra\'da İsrail\'in Gazze saldırılarını protesto edenler gözaltına alındı

Londra'da İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto eden eylemciler, oturma eylemi başlatmaları üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Protestocu Gazzeli Hala, bölgedeki açlık ve hastalıkla mücadeleyi anlattı. Polis, eylemcilerin trafiğe kapalı alanlardan çıkmalarına izin vermedi ve oturma eylemi yapmalarına engel oldu. Protestocular, trafiği kısa süreli olarak kapattıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı.

01.06.2024 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'nin başkenti Londra'da İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto edenler, oturma eylemi başlatmaları üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Youth Demand isimli grubun organize ettiği protesto için eylemciler, kentin simgelerinden London Eye karşısındaki Jubilee Gardens parkında toplandı.

Burada eylemcilere seslenen Gazzeli Hala isimli protestocu, Refah ve Gazze'nin kuzeyinde sadece çocukların değil yetişkinlerin de açlık ve hastalıklar nedeniyle ölümle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Hala, bölgeden kendisine gönderilen fotoğraflarda 80 kilo ağırlığındaki bir kişinin açlık ve hastalıklar nedeniyle 40 kiloya düştüğünü ve çocuk gibi göründüğünü belirtti.

Hamilelerin, çocuklarının ölümüyle kendi ölümü arasında tercih yapmak zorunda kaldığını dile getiren Hala, "Gazzeli bir arkadaşım ocak ayında babasını kaybettiğini öğrendi. O günden beri cenazeye ulaşılamıyor." dedi.

Konuşmanın ardından eylemciler yürüyüşe geçse de polis, trafiğe kapalı alanlar dışına çıkmalarına izin vermedi.

Polis, bölgede akan trafiği kapatmak ve oturma eylemi yapmak isteyen eylemcileri yürüyüş güzergahı içinde tuttu. Trafiğe açılan noktalarda eylemcilerin geçişine izin vermeyen polis, yer yer sert müdahalede bulunarak grubu engelledi.

Polis, eylemcilerin Thames Nehri'nin kuzeyindeki Westminster bölgesine geçmesine, kaldırımdan inmesine ve oturma eylemi yapmasına izin verilmeyeceğini, aksi takdirde protestocuların gözaltına alınacağını duyurdu.

Oturma eylemine izin verilmeyen protestocular, ikiye ayrılarak farklı noktalarda nehrin güneyindeki York Road Caddesi'ni kısa süreli trafiğe kapattı.

Polis, oturma eylemi yaparak trafiği kapatan göstericilerden yaklaşık 10'unu gözaltına aldı.

Youth Demand'dan eylem öncesi yapılan açıklamada, "Silah ambargosu için baskıyı arttırıyoruz. Yürüyeceğiz ve oturma eylemi yapacağız. Polis kalkmamızı söylediğinde bir yere gitmeyeceğiz. Herkesin ortam gerildiğinde eylemi sonlandırma hakkı vardır ancak çoğumuz oturmaya devam edeceğiz çünkü bu bizim sorumluluğumuz. 'Bizim adımıza değil' diyecek cesareti göstermeliyiz." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsrail aleyhine aldığı kararlara da işaret edilerek, "Bunlara rağmen Refah bombalanmaya devam ediyor. Bu noktadan sonra ölümleri, ancak katil batı yönetimlerine karşı olan sivil direniş durdurabilir." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Londra, Gazze, Uluslararası, Gözaltı, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Londra'da İsrail'in Gazze saldırılarını protesto edenler gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:31 İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket “Enflasyonu hangi parti çözer“ sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket! "Enflasyonu hangi parti çözer" sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar
16:31 Pervin Buldan’dan Çiller’e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle
16:27 Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı
16:01 Fenerbahçeliler çok kızacak Dursun Özbek’ten bomba Mourinho yorumu Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu
15:43 CHP lideri Özel: Çekişme yok, Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayımız İmamoğlu’dur CHP lideri Özel: Çekişme yok, Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayımız İmamoğlu'dur
17:53 Muş’ta 2 yaşındaki çocuk evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti Muş'ta 2 yaşındaki çocuk evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
17:01 Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan küçük çocuk canını zor kurtardı Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan küçük çocuk canını zor kurtardı
16:44 Kurbanlık hayvanı istediği fiyattan almak için dakikalarca pazarlık yaptı: Benim için zarar et İsmail Kurbanlık hayvanı istediği fiyattan almak için dakikalarca pazarlık yaptı: Benim için zarar et İsmail
16:24 Fenerbahçe, Michy Batshuayi’nin sözleşmesini uzattı Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin sözleşmesini uzattı
15:43 Onlyfans’ta tanıştığı hesap kızına ait çıkınca dehşete düşen baba intihar etmek istedi Onlyfans'ta tanıştığı hesap kızına ait çıkınca dehşete düşen baba intihar etmek istedi!
15:22 ’’Ehliyetin nerede’’ diyen polis, Levent Kırca repliği gibi cevap aldı ''Ehliyetin nerede?'' diyen polis, Levent Kırca repliği gibi cevap aldı
15:09 AK Parti kampta Erdoğan’ın “Türkiye için felaket“ dediği konuyu Emine Hanım ele alacak AK Parti kampta! Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği konuyu Emine Hanım ele alacak
14:46 Üvey kızlarını yıllarca istismar ettiği ortaya çıkan adam, kendisini savunacak avukat bulamadı Üvey kızlarını yıllarca istismar ettiği ortaya çıkan adam, kendisini savunacak avukat bulamadı
14:46 Kavurucu sıcaklar geliyor Meteoroloji tarih vererek uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın Kavurucu sıcaklar geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın
14:01 Kenan Doğulu’dan Yılmaz Erdoğan’ı zora sokan soru: Çok sevişmenin zararı var mı Kenan Doğulu'dan Yılmaz Erdoğan'ı zora sokan soru: Çok sevişmenin zararı var mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 19:25:54. #1.12#
SON DAKİKA: Londra'da İsrail'in Gazze saldırılarını protesto edenler gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement