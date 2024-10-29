Londra'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yılı kutlandı

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Cumhuriyet'in 101. kuruluş yılı, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve eşi Sevcan Ertaş'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, İngiltere'nin Türk kökenli İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo ile çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve İngiltere ulusal marşlarının okunmasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı yayımlandı.

Büyükelçi Ertaş, buradaki konuşmasında, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına yüksek katılımın, İngiltere'deki Türk toplumunda mevcut Cumhuriyet bilincinin göstergesi olduğunu söyledi.

İngiltere'deki Türk toplumunun Türkiye ile İngiltere arasındaki bağları kuvvetlendirdiğini belirten Ertaş, "Tarih boyunca büyük zorluklarla sınandık ve hala da sınanıyoruz. Daha geçen hafta Ankara'da PKK terör örgütünün hain yüzünü bir kez daha gördük. Ne olursa olsun yılmadan, azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Ülkemizi Atatürk'ün altını çizdiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma yönündeki gayretimiz azalmadan devam edecek." dedi.

Başkonsolos Poleo da Türkiye'nin Cumhuriyet olarak uluslararası arenada ikinci yüzyılına girdiğine işaret ederek, "Aynı zamanda İngiltere-Türkiye dostluğunu ve uzun yıllardır süren işbirliğimizi de kutluyoruz." diye konuştu.

İki ülkenin stratejik müttefik ve NATO üyesi olduğunu dile getiren Poleo, Türk ve İngiliz şirketlerinin iki ülkede yatırımlar yaparak istihdama katkıda bulunduğunu ifade etti.

Poleo, İstanbul Başkonsolosluğu görevinin kariyerinde geldiği en önemli görevlerden biri olduğunu belirterek, "Londralı birisi olarak İstanbul ve Londra arasındaki paralelliği görebiliyorum. Bu büyük ve hareketli iki metropol, dünyanın ve bölgenin her yerinden insanları çekiyor." dedi.