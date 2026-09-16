Los Angeles'ta NBC News helikopteri düştü, 3 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles kentinde NBC News kanalına ait helikopterin haber takibi sırasında düşmesi nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerden en az birinin bölgede bulunan bir yaya olduğu, olaya ilişkin soruşturmaya NTSB ve FAA'nın da dahil olacağı belirtildi.
ABD'nin California eyaletinde NBC News kanalına ait helikopterin haber takibi sırasında düşmesi nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
NBC News'in haberine göre, kanala ait bir helikopter, California'nın Los Angeles kentinde 2 kişinin öldüğü bir otobüs kazasını haberleştirmek için havalandı ve bir süre sonra düştü.
İtfaiye yetkilileri, helikopter kazası sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ise hastaneye sevk edildiğini açıkladı.
Yetkililer, hayatını kaybedenlerden en az birinin kaza anında bölgede bulunan bir yaya olduğunu kaydetti.
Olaya ilişkin başlatılacak soruşturmaya Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ve Federal Havacılık İdaresinin (FAA) de dahil olacağı aktarıldı.
Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, hem otobüs hem de helikopter kazasında hayatını kaybedenler için üzüntü duyduğunu dile getirdi.
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