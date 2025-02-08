Los Angeles'ta Tehlikeli Atık Temizliği Başladı - Son Dakika
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Los Angeles'ta Tehlikeli Atık Temizliği Başladı

EPA, Los Angeles yangınları sonrası tarihindeki en büyük tehlikeli atık temizleme çalışmalarını başlattı.

08.02.2025 21:46
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NEW ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), California eyaletinin Los Angeles kentinde geçen ay çıkan orman yangınlarının etkili olduğu bölgelerde "tarihindeki orman yangınına bağlı en büyük tehlikeli atık temizliği" çalışmalarına başlandığını duyurdu.

EPA'nın internet sitesinden, Los Angeles ve çevresindeki orman yangınları sonrası başlatılan temizlik çalışmalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "EPA, Los Angeles bölgesindeki büyük yangınların ardından yerel yönetimlere ve bölge sakinlerine yardımcı olmak amacıyla, Ajans tarihindeki orman yangınına bağlı en büyük tehlikeli atık temizleme faaliyetini yürütüyor." ifadesi kullanıldı.

Ajansın, çoğu Palisades ve Eaton yangınlarında yanan 6 bin 22 mülkte keşif faaliyetlerini tamamlandığı belirtilen açıklamada, halihazırda sahada 1050 müdahale personelinin görev yaptığı ve bunlara katılması için 280 kişinin daha görevlendirildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, çalışmalar kapsamında EPA'nın şu ana kadar halk ve çevre için son derece tehlikeli 80 elektrikli aracı ve toplu enerji depolama sistemini başarıyla kaldırdığı ve bu tür operasyonları artırmaya devam edeceği belirtildi.

EPA'nın, yangından etkilenen 13 binden fazla konut ve 250 ticari mülkten tehlikeli maddeleri temizlemek için ayrıca 60 ekip oluşturduğu kaydedilen açıklamada, temizlik operasyonlarını hızlandırmak amacıyla federal, eyalet ve yerel paydaşlarla koordinasyon sağlamak üzere bir çalışma grubu kurulduğu bildirildi.

Güney California, ülkedeki elektrikli araç ve hibrit araç kullanımının en yoğun olduğu bölgelerin başında geliyor.

Her elektrikli araçta 7 bin ila 10 bin küçük lityum iyon pil bulunuyor. Söz konusu piller araçlardan, evlerden ve diğer ürünlerden alınarak ezildikten sonra kalıntıları, toksik atık için belirlenen alanlara götürülüyor.

Los Angeles yangınları

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında, 29 kişi hayatını kaybederken yerleşim yerlerindeki evler dahil 13 binden fazla yapı ve binlerce dönüm alan kül olmuştu.

Kaynak: AA

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