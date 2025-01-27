Los Angeles'taki yangın bölgesinde yeni tehlike - Son Dakika
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Los Angeles'taki yangın bölgesinde yeni tehlike

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California'nın Los Angeles kentindeki yangın bölgesinde etkili olan yağmur, çamur seline neden olabileceği uyarıları yapıldı. Uzmanlar, yangın sonrası oluşan molozların taşınmasına ve toksik kül akıntısına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

27.01.2025 17:47  Güncelleme: 18:49
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ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde 7 Ocak'ta başlayan orman yangınlarının meydana geldiği bölgede etkili olan yağmurun yol açtığı çamur selinin, toksik kül akıntısına yol açabileceği uyarısı yapıldı.

YANGIN BÖLGESİNDE YAĞMUR BAŞLADI

ABD Ulusal Hava Durumu Servisinden (NWS) meteorolog Joe Sirard, Los Angeles'taki yangın bölgesinde hava durumuna ilişkin açıklama yaptı. Sirard, yangın bölgesinde dünden bu yana etkili olan yağmurun, yangın söndürme çalışmalarını olumlu etkilediğini ancak bazı bölgelerde çamur seline yol açtığını kaydetti.

Los Angeles'taki yangın bölgesinde yeni tehlike

ÇAMUR SELİ TEHLİKESİ

Çamur selinin yangından kalan molozların taşınmasına ve toksik kül akıntısına yol açabileceği uyarısında bulunan Sirard, az miktardaki yağışın dahi çamur seli riskini artırdığını dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında 28 kişi yaşamını yitirdi. Binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan, Castaic Gölü çevresinde 23 Ocak'ta çıkan yeni yangın, 4 bin hektardan daha geniş bir alana yayıldı.

Los Angeles'taki yangın bölgesinde yeni tehlike
Los Angeles\'taki yangın bölgesinde yeni tehlike
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Los Angeles'taki yangın bölgesinde yeni tehlike - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Yelloz Kız:
    yok yav 800 milyar dolardır iyi hesaplayın 0 0 Yanıtla
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