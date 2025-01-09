Los Angeles'ta Yangın Alarmı: Ölü Sayısı Artabilir - Son Dakika
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Los Angeles'ta Yangın Alarmı: Ölü Sayısı Artabilir

Los Angeles'taki orman yangınlarında ölü sayısının artabileceği endişesiyle 180 bin kişiye tahliye emri verildi.

09.01.2025 23:46
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NEW ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınlarında ölü sayısının artabileceğinden endişe edildiği, 180 bin kişi için tahliye emri ve yaklaşık 200 bin kişi için tahliye uyarısı yapıldığı bildirildi.

Los Angeles'ta yetkililer, yeniden kameraların karşısına geçerek 5 kişinin hayatını kaybettiği yangınlarla ilgili gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Los Angeles County Şerifi Robert Luna, ölü sayısı 5 olarak açıklansa da kaç kişinin hayatını kaybettiğini "tam olarak bilmediklerini" ve sayının artmasını beklediklerini belirtti.

Luna, şerif departmanının ölü sayısı konusunda ilçe adli tabibiyle çalışmalarına devam ettiğini dile getirerek, "Kriz devam ediyor, ölü sayısı konusunda sabırlı olun. Umarım yanılırım ama sayının artacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Yangınlardaki yıkımın büyük olduğuna işaret eden Luna, bazı alanların "sanki bomba atılmış gibi göründüğünü", bu bölgelerde köpekler ve arama ekipmanlarıyla kapsamlı çalışma yapacaklarını söyledi.

Yetkililerin tahliye emirlerine uyulması gerektiğini vurgulayan Luna, "Los Angeles County'de şu anda yaklaşık 180 bin kişi tahliye emri ve yaklaşık 200 bin kişi de tahliye uyarısı altında." dedi.

Luna, tahliyesi istenen sakinlerin uyarılara riayet etmesinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, tahliye bölgelerinde en az 20 kişinin yağma veya benzeri suçlardan tutuklandığı bilgisi verildi.

"Yıkımın bu kadar kötü olmasının nedeni benzeri görülmemiş rüzgarlar"

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass da kent yönetiminin yangınlara karşı hazırlıksız olduğu ve bazı sokaklardaki yangın musluklarının suyunun bittiği yönündeki eleştirilere değinerek, "Hepimiz bunun benzeri görülmemiş bir olay olduğunu ve ayrıca yangın musluklarının bu tür büyük yıkımlarla başa çıkmak için inşa edilmediğini biliyoruz." diye konuştu.

Bass, yangınları körükleyen ve destek uçaklarının müdahalesini geciktiren şiddetli rüzgarlara dikkati çekerek, "Yıkımın bu kadar kötü olmasının nedeni buydu, benzeri görülmemiş rüzgarlar." ifadesini kullandı.

Los Angeles İtfaiye Şefi Kristin Crowley de 7 Ocak'ta başlayan Palisades bölgesindeki yangında hala kontrol sağlayamadıklarını belirterek, "Palisades yangınının Los Angeles tarihindeki en yıkıcı doğal afetlerden biri olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Crowley, alevlerin 27 bin dönümden fazla alanı yaktığını, bunun da yaklaşık 20 bin futbol sahasına denk geldiğini söyledi.

Yangınlarla ilgili kundaklama soruşturmalarının yapıldığı dile getiren Crowley, 16'sı kundaklama uzmanı 21 yetkilinin ve eğitilmiş bir köpeğin, özellikle Palisades yangınının başlangıcını aktif olarak incelediğini belirtti.

Yetkililer ayrıca, devam eden yangınlar nedeniyle kentte doğal gaz kesintileri olduğunu, ulaşım sistemi ve kanalizasyon sisteminde ciddi hasarlar meydana geldiğini ifade ederek, vatandaşlara suyu kaynatarak içmeleri uyarısında bulundu.

Kentin lüks mahallelerinden birinde çıkan orman yangınının 6 bölgede devam ettiği, şimdiye kadar 5 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Los Angeles İtfaiye Departmanı yetkilileri, kent tarihinin en yıkıcı yangınlarından birinin yaşandığını, şimdiye kadar yaklaşık 2 bin evin tamamen yandığını ifade etmişti.

Yangının Hollywood bölgesine de sıçradığı, Paris Hilton, Mandy Moore ve Cary Elwes gibi birçok ünlünün de evlerini kaybettiği belirtilmişti.

Yangınlar nedeniyle ilgili bölgelerdeki tüm okulların tatil edildiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Los Angeles'ta Yangın Alarmı: Ölü Sayısı Artabilir - Son Dakika

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