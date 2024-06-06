Lösemi hastası çocuk, kemik iliği nakli için uygun donör bekliyor - Son Dakika
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Lösemi hastası çocuk, kemik iliği nakli için uygun donör bekliyor

Gaziantep'te lösemi hastası olan Bedirhan Yıldız, kemik iliği nakli için uygun donör bulunamaması nedeniyle okula gidemiyor. Ailesi, çocuklarının uygun kemik iliği bulunması için bağış çağrısında bulunuyor.

06.06.2024 10:55
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GAZİANTEP'te lösemi hastası Bedirhan Yıldız (10) için kemoterapi sonrası kemik iliği nakline karar verildi. Tüm aile bireyleri ile akrabalar nakil için test yaptırdı ancak olumlu sonuç alınamadı. Bu süreçte okulunu da bırakmak zorunda kalan Yıldız, bir yandan enfeksiyon riski nedeniyle evinde izole yaşam sürerken bir yandan da okula gitmek için uygun kemik iliği bekliyor.

Evden eve taşımacılık işi yapan Mehmet Ali Yıldız (45) ile ev kadını Öznur Yıldız (40) çiftinin 6 çocuğundan 3'üncüsü olan Bedirhan'a 2 yıl önce lösemi teşhisi konuldu. Yıldız ailesi tedavisi için Bedirhan'ı Adana'ya götürürken, ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Bedirhan okulunu bırakmak zorunda kaldı. Bir süre kemoterapi tedavisi gören Bedirhan'a, kemik iliği nakli yapılmasına karar verildi. Bu süreçte tüm aile bireyleri ile akrabalar nakil için test yaptırdı ancak olumlu sonuç alınamadı. Kemoterapi tedavisi tamamlandıktan taburcu olan Bedirhan Yıldız, bir yandan enfeksiyon riski nedeniyle evinde izole yaşam sürerken bir yandan da okula gitmek için uygun kemik iliği bekliyor.

'OKUL İÇİN AĞLIYOR'

Öznur Yıldız, tedavi sürecinin çok zorlu geçtiğini belirterek, nakil olması için uygun iliğin bulunması gerektiğini söyledi. Çocuğunu evde izole etmeye çalıştıklarını anlatan Yıldız, Bedirhan'ın en çok okulu özlediğini ve okula gitmek için bazen ağladığını belirterek, "Uzun bir süre tedavi gördük. Çok zor günler geçirdik. Saçları döküldü, ağız yaraları falan oldu. Çok şükür toparlandı ama nakil olmazsa kaybedebiliriz. Sadece çocuğumuza uygun iliğin bulunmasını istiyoruz. İnsanlarımız bu konuda duyarlı olsun. Kimi tanıyorsak götürdük ama bir türlü uygun ilik bulunamadı. Bazen okula gitmek için ağlıyor. Sokağa çıkartmıyoruz enfeksiyon kapmasından korkuyoruz" dedi.

'İNSANLARDAN BEKLENTİMİZ, BAĞIŞTA BULUNSUNLAR'

Bağış çağrısında bulunan Mehmet Ali Yıldız da "Oğlum 1 gün okuldan döndü ve dişinin ağrıdığını söyledi. Hastaneye götürdük. Karnının ve bacağının ağrıdığını söyleyince doktorlar detaylı baktılar ve lösemi teşhisi koydular. 18 ay boyunca hastanede tedavi gördü. 'Kemik iliği nakli olması gerekiyor' dediler ve şu anda uygun ilik bulunmuyor. Hastalık süreci çok zordu. Kemoterapi de gördü, bayağı yıprandı. 'Nakil gerekiyor' dediklerinde tüm çocuklarımı götürdüm, uygun olmadı. Bizim insanlardan beklentimiz, bağışta bulunsunlar. Sadece benim çocuğum değil, bir sürü bu durumda olan çocuklar var. Onlar için de bağışta bulunsunlar. Uygun ilik bulunmazsa, belli bir süre sonra çocuğumuzu kaybedebiliriz. Enfeksiyon kapmaması için elimizde geldiğince korumaya çalışıyoruz. Şu an tek yapılması gereken nakil. Bunun için yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Lösemi hastası çocuk, kemik iliği nakli için uygun donör bekliyor - Son Dakika

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