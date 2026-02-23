Lösemiyi Yenen Öğretmen Geri Dönmeyi Bekliyor - Son Dakika
Lösemiyi Yenen Öğretmen Geri Dönmeyi Bekliyor

Lösemiyi Yenen Öğretmen Geri Dönmeyi Bekliyor
23.02.2026 14:10
Ankara'da 9 ay süren tedaviyle lösemiyi yenerek sağlığına kavuşan öğretmen Duman, öğrencilerini özlüyor.

ANKARA'da anaokulu öğretmeni Hazal Duman (23), 9 ay süren kemoterapi ve akıllı ilaç tedavisiyle lösemiyi yendi. Duman, artık, öğrencilerine kavuşmayı bekliyor.

Geçen yıl mayıs ayında halsizlik, baş ağrısı ve lenf nodlarında şişlik şikayetiyle Etlik Şehir Hastanesi'ne başvuran Hazal Duman'a lösemi tanısı konuldu. Hastanede tedaviye alınan Duman'a, mayıs ve haziran aylarındaki kemoterapiden sonra akıllı ilaç tedavisi uygulandı. Kasım ve ocak döneminde tekrar kemoterapi uygulanan Duman, yaklaşık 9 ay süren yoğun ve yüksek dozlu tedavinin ardından hastalığı yendi.

'KEDİLERİM MORAL KAYNAĞI OLDU'

Anaokulu öğretmenliğine başlamak üzereyken aniden rahatsızlandığını belirten Duman, yaklaşık 5 ayı hastanede yatarak geçen tedavi sürecinden sonra hastalığı atlattığını söyledi. Duman, başta kanser olduğuna inanamadığını belirterek, "Orada insan acıyı, sabrı, umudu öğreniyor. Bu süreçte hemşirelerim ve doktorlarım bana kendi kızları gibi davrandı. Hasta-doktor ilişkisi değil de aile gibiydik. Bu süreçte kedilerim Mars ve Zeyna da moral oldu. Hastanede kedilerimi özlediğim için ağladığım çok oldu. 9 ayın büyük kısmını hastanede geçirdim. Eve geldiğimde yanımdan hiç ayrılmadılar. Sürekli biri sağımda, biri solumda oturuyor. Kendi çocuğum gibi hissediyorum onları" diye konuştu.

'BALONLARLA UĞURLADILAR'

Duman, hastaneden balonlarla uğurlandığını anlatarak, "Doktorlarım 'Hadi Hazal, seni artık gönderelim, balonlarla uğurlayalım' dediler. Gerçekten balonlarla uğurlandım. Dışarı çıktım ama kısa süre sonra 'Tedavin bitmedi, nereye gidiyorsun?' diyerek tekrar çağırdılar. 15 Kasım'da yeniden hastaneye yattım ve 15 Ocak'ta taburcu oldum. Bu süre zarfında son kemoterapimi de aldım. Bu süreç kolay değil. İnsan oraya girince acının, sabrın ve umudun ne demek olduğunu anlıyor. Hematoloji koridorlarında insanların gerçek dertlerini görüyorsunuz. 'Çok problemim var' diyenlere diyorum ki, gelsinler o koridorlarda 5 dakika dolaşsınlar" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARI ÇOK ÖZLEDİM'

Son 1,5 ayın kendisi için en zor dönem olduğunu dile getiren Duman, "Biteceğini biliyordum ama bana zindan gibi geliyordu. 'Gitmek istiyorum, lütfen beni bırakın' dediğim oldu. En son doktorumla aramızda böyle bir konuşma geçti. Sonra kendi kendime 'Hayır, tedavimi alacağım' dedim. Ondan sonraki süreçte doktorlarım ve hemşirelerimin desteğiyle her şey daha rahat geçti. Yoğun bir tedavi aldım. Vücudumun toparlanması için zamana ihtiyacım var. Şimdilik önceliğim sağlığım ama tamamen iyileştiğimde mesleğime geri döneceğim. Çocukları çok özledim. Çocuklarla vakit geçirmek bambaşka bir duygu" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ankara, Güncel, Son Dakika

23.02.2026 14:26:10.
