Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yılı Antalya'da kutlandı - Son Dakika
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Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yılı Antalya'da kutlandı

Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yılı kapsamında Antalya'da düzenlenen programda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Lozan Antlaşması'nın Türkiye'nin bağımsızlık temelinin atıldığını belirtti ve şehit ve gazileri minnetle andıklarını ifade etti.

24.07.2024 12:04
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Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yılı kapsamında Antalya'da program düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı İbrahim Daş ve bazı sendika temsilcileri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

İl Başkanı Kamacı, yaptığı konuşmada, Lozan Barış Antlaşması'nın Kurtuluş Savaşı'nın zafer belgesi, Türkiye'nin kuruluş senedi olduğunu söyledi.

İsviçre'nin Lozan kentinde 101 yıl önce imzalanan barış antlaşmasıyla Anadolu'yu bin parçaya bölmeye çalışan Sevr Antlaşması geçersiz sayılarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık temelinin atıldığını belirten Kamacı, Lozan heyetini ve bağımsızlık yolunda mücadele eden şehit ve gazileri minnetle andıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yılı Antalya'da kutlandı - Son Dakika

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